Ebru Şahin, Dizilerin Erken Final Yapmasına Neden Olan Reyting Sistemini Eleştirdi

Esra Demirci
20.01.2026 - 12:46

Son olarak Gizli Bahçe dizisinde izlediğimiz Ebru Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ebru Şahin, reyting sistemi nedeniyle yerli dizilerin erken final yapması hakkında konuşarak emeklerin ziyan olduğunu açıkladı.

Hercai, Yüz Yıllık Mucize, Gizli Bahçe gibi dizilerde izlediğimiz Ebru Şahin, yerli dizilerin erken final yapması hakkında konuştu.

Düşük reytingler ve reklam gelirlerinin düşmesi gibi nedenlerle kanallar yerli diziler için arka arkaya final kararı veriyor. Ebru Şahin'in son dizisi Gizli Bahçe de düşük reytingleri nedeniyle henüz 6. bölümüyle final yapmıştı. Ebru Şahin, yerli dizilerin erken finalini reyting sistemine bağlayarak “Reyting sistemi yüzünden emekler ziyan oluyor” ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin'in reyting açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

