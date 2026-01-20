Ebru Şahin, Dizilerin Erken Final Yapmasına Neden Olan Reyting Sistemini Eleştirdi
Son olarak Gizli Bahçe dizisinde izlediğimiz Ebru Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ebru Şahin, reyting sistemi nedeniyle yerli dizilerin erken final yapması hakkında konuşarak emeklerin ziyan olduğunu açıkladı.
Hercai, Yüz Yıllık Mucize, Gizli Bahçe gibi dizilerde izlediğimiz Ebru Şahin, yerli dizilerin erken final yapması hakkında konuştu.
Ebru Şahin'in reyting açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
