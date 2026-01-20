onedio
Reyting Uzmanı Uzak Şehir'deki Flaş Düşüşün Nedenini Açıkladı

yerli dizi Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
20.01.2026 - 14:30

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam (19 Ocak) yayınlanan yeni bölümüyle tam 3 puanlık bir reyting düşüşü yaşadı. Uzak Şehir'in bu denli düşüş yaşamasının ardından reyting uzmanı reyting kaybetmesinin asıl nedenini açıkladı.

Uzak Şehir'in yeni bölümü reytinglerde büyük düşüş yaşadı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 19 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarına baktığımızda Uzak Şehir üç kategoride de düşüş trendinden kaçamadı. Özellikle AB kategorisinde 3 puana yaklaşan kayıp ve ABC1'deki 2.35 puanlık düşüşle Uzak Şehir'in sonuçları eskiye nazaran pek parlak değildi.

Reyting uzmanı Uzak Şehir'in reytinglerinin neden düştüğünü açıkladı.

Reyting uzmanı, X'teki paylaşımında 'Sömestr etkisi. Gelir durumu yüksek kitle (ABb/C1) ekrandan uzaklaşıyor. Nispeten daha düşük olan C2 ve D ise ekranda kalınca TOTAL daha az etkileniyor. Muhtemelen bu hafta çoğu dizide hissedeceğiz, içeriksel bir durum olduğunu düşünmüyorum' ifadelerini kullanarak Uzak Şehir'in düşüşünü yorumladı.

