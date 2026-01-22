onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Estetik Operasyonla 20 Yaş Gençleşen Kadının Değişimi Görülmeye Değer!

Estetik Operasyonla 20 Yaş Gençleşen Kadının Değişimi Görülmeye Değer!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.01.2026 - 20:50

İçerik Devam Ediyor

Estetik operasyonlarla gençleşmek artık neredeyse bir akşam yemeği rezervasyonu yapmak kadar sıradan hale geldi. Son yıllarda özellikle yüz estetiğine olan ilginin artmasıyla birlikte, birçok kişi hayalindeki görünüme kavuşmak için bıçak altına yatmayı göze alıyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir değişim videosu gündemi adeta salladı. Yüz estetiği yaptıran bir kadının önceki ve sonraki halini görenler '20 yaş gençleşmiş!' dedi.

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda sosyal medyada estetik yaptıran kişilerin önceki ve sonraki hallerini sık sık görür olduk.

Son yıllarda sosyal medyada estetik yaptıran kişilerin önceki ve sonraki hallerini sık sık görür olduk.

Son olarak yılların yorgunluğunu yansıtan yüzündeki sarkmaları aldıran bir kadının önceki ve sonraki hali X'te yoğun ilgi gördü.Operasyon öncesi ve sonrası arasındaki fark o kadar büyüktü ki, kullanıcılar videonun altına “20 yaş birden gençleşmiş”, “Bu kadar değişim mümkün mü?”, “Resmen başka biri olmuş” gibi yorumlar yağdırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın