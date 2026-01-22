onedio
Kışın Portekiz'e Giden Bir Türk, En Çok Şaşırdığı Doğal Gaz Gerçeğini Paylaştı

Kışın Portekiz'e Giden Bir Türk, En Çok Şaşırdığı Doğal Gaz Gerçeğini Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
22.01.2026 - 14:13

Türkiye'den Portekiz'e giden bir kadın, ülkedeki evlerin ısınma sistemini anlattı. Doğal gazın neredeyse hiç olmadığını söyleyen kadın, “Herkes polarla yaşıyor” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki yaşam farkları sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Son olarak Türkiye'den Portekiz’e giden bir kadın, anlattıklarıyla dikkat çekti. Portekiz’de hayatın en şaşırtıcı yanlarından birinin ısınma sistemi olduğunu söyleyen kadın, ülkede birçok evde doğal gaz bile bulunmadığını anlattı. Doğal gazın yalnızca çok yeni yapılmış binalarda olduğunu belirten gurbetçi, bunun nedeninin Portekizlilerin ısınma sistemlerini “gereksiz” görmesi olduğunu söyledi.

Kadının anlattıklarına göre Portekizliler, ısınmaya para harcamak yerine kat kat giyinmeyi tercih ediyor.

