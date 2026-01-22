Kışın Portekiz'e Giden Bir Türk, En Çok Şaşırdığı Doğal Gaz Gerçeğini Paylaştı

Son olarak Türkiye'den Portekiz’e giden bir kadın, anlattıklarıyla dikkat çekti. Portekiz’de hayatın en şaşırtıcı yanlarından birinin ısınma sistemi olduğunu söyleyen kadın, ülkede birçok evde doğal gaz bile bulunmadığını anlattı. Doğal gazın yalnızca çok yeni yapılmış binalarda olduğunu belirten gurbetçi, bunun nedeninin Portekizlilerin ısınma sistemlerini “gereksiz” görmesi olduğunu söyledi.

Kadının anlattıklarına göre Portekizliler, ısınmaya para harcamak yerine kat kat giyinmeyi tercih ediyor.