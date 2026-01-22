Teoman'dan Annesi ve 2 Yaşında Kaybettiği Babasıyla İlgili Can Yakan İtiraflar!

Ancak annesinin bu hayale hiç sıcak bakmadığını da itiraf etti. Teoman, annesinin kendi mesleğinden hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Annem 93 yaşında ve hala yaptığım işi beğenmiyor. Yıllarca şarkıcı olmamdan utandı. Daha saygın bir mesleğim olsun istiyordu. Hala bana yakıştıramıyor ama arkadaşları ‘Teoman’ı çok seviyoruz’ deyince mutlu oluyor.”