Teoman'dan Annesi ve 2 Yaşında Kaybettiği Babasıyla İlgili Can Yakan İtiraflar!
Ünlü şarkıcı Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında çocukluğuna, ailesine ve babasız büyümenin hayatında açtığı yaralara dair çok samimi açıklamalarda bulundu. Annesinin yıllarca şarkıcı olmasından utandığını itiraf eden Teoman, “Hala yaptığım işi beğenmiyor” dedi. Babasız büyümenin üzerindeki etkisini anlatırken ise “Güven veren bir baba figürünün yokluğu insanı huzursuz yapıyor.” sözleriyle dikkat çekti.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Paramparça”, “Kupa Kızı ve Sinek Valesi” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı, daha 12-13 yaşındayken Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdiğini ve bu hayali ailesiyle paylaştığını anlattı.
Baba yarası hiç kapanmamış
Kızı Zeyno ile olan ilişkisine de değinen Teoman, babalık konusunda kendini eleştirmekten kaçınmadı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın