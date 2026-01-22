onedio
Teoman'dan Annesi ve 2 Yaşında Kaybettiği Babasıyla İlgili Can Yakan İtiraflar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.01.2026 - 11:58

Ünlü şarkıcı Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında çocukluğuna, ailesine ve babasız büyümenin hayatında açtığı yaralara dair çok samimi açıklamalarda bulundu. Annesinin yıllarca şarkıcı olmasından utandığını itiraf eden Teoman, “Hala yaptığım işi beğenmiyor” dedi. Babasız büyümenin üzerindeki etkisini anlatırken ise “Güven veren bir baba figürünün yokluğu insanı huzursuz yapıyor.” sözleriyle dikkat çekti.

“Paramparça”, “Kupa Kızı ve Sinek Valesi” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı, çocukluğundan aile hayatına, babalığından ruh haline kadar pek çok konuda bugüne kadar pek konuşmadığı detayları anlattı.

Annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünü söyleyen Teoman, babasını henüz 2 yaşındayken kaybettiğini ve bu eksikliğin hayatı boyunca peşini bırakmadığını dile getirdi.

“Babanın yokluğu insanın içinde sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Sana güven veren bir figür olmayınca, o eksiklik hiç geçmiyor” diyen Teoman, çocukluğunda erkek rol modellerinin çizgi roman kahramanları ve Elvis Presley olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, daha 12-13 yaşındayken Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdiğini ve bu hayali ailesiyle paylaştığını anlattı.

Ancak annesinin bu hayale hiç sıcak bakmadığını da itiraf etti. Teoman, annesinin kendi mesleğinden hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Annem 93 yaşında ve hala yaptığım işi beğenmiyor. Yıllarca şarkıcı olmamdan utandı. Daha saygın bir mesleğim olsun istiyordu. Hala bana yakıştıramıyor ama arkadaşları ‘Teoman’ı çok seviyoruz’ deyince mutlu oluyor.”

Baba yarası hiç kapanmamış

Baba eksikliğine dair çok çarpıcı cümleler kuran ünlü şarkıcı “İki yaşında babasını kaybeden biri, onun ölümüne değil yokluğuna üzülüyor. O boşluk çocuklukta hiç geçmiyor. Seni büyüten ortam seni yoğuruyor.” dedi.

Kızı Zeyno ile olan ilişkisine de değinen Teoman, babalık konusunda kendini eleştirmekten kaçınmadı:

“Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime ‘Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, kızına sahtekar değil de dürüst bir baba olsan iyi olur’ dedim. Babalık için elimden geleni yapıyorum.”

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
