Tam Buzlar Eridi Derken Icardi Wanda Nara İçin Zehir Zemberek Konuştu!
Wanda Nara’nın “Mauro ile artık daha iyi anlaşıyoruz” sözleri magazin dünyasını umutlandırmıştı. Ancak Icardi’den gelen sert açıklama tüm bu iyimser havayı bir anda dağıttı. Yıldız futbolcu, Nara’nın sözlerini “yalan” olarak niteledi. Paylaşımında çok ağır suçlamalarda bulundu. “Bu kişi hayatımda sadece çocuklarımın annesi” dedi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının en olaylı, en fırtınalı ilişkilerinden biri olan Mauro Icardi - Wanda Nara cephesi yine karıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından adeta bir manifesto yayımladı.
Ardından da peş peşe çok ağır iddialar sıraladı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın