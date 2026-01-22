Tam Buzlar Eridi Derken Icardi Wanda Nara İçin Zehir Zemberek Konuştu!

Büyük bir aşkla başlayan evlilikleri, yıllar içinde ihanet iddiaları, karşılıklı suçlamalar, mahkeme süreçleri ve bitmeyen krizlerle tam bir kaosa dönüşmüş, çift sonunda olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Ancak görünen o ki, ayrılık bile bu hikayenin ateşini söndürmeye yetmedi.

Son günlerde Wanda Nara’nın yaptığı bir açıklama, “Buzlar eriyor” dedirtmişti. Bir takipçisinin “Mauro ile aran nasıl?” sorusuna yanıt veren Nara, “Son zamanlarda çocukların babalarıyla daha çok diyalog halindeyiz. Bazen anlaşıyoruz bazen anlaşamıyoruz ama çok yol kat ettik. Sonsuza dek aile olacağız” demişti. Bu sözler, eski eşler arasında daha sakin bir döneme girildiği şeklinde yorumlanmıştı.

Ama gerçek hiç de öyle çıkmadı.