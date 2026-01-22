onedio
Tam Buzlar Eridi Derken Icardi Wanda Nara İçin Zehir Zemberek Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.01.2026 - 09:38

Wanda Nara’nın “Mauro ile artık daha iyi anlaşıyoruz” sözleri magazin dünyasını umutlandırmıştı. Ancak Icardi’den gelen sert açıklama tüm bu iyimser havayı bir anda dağıttı. Yıldız futbolcu, Nara’nın sözlerini “yalan” olarak niteledi. Paylaşımında çok ağır suçlamalarda bulundu. “Bu kişi hayatımda sadece çocuklarımın annesi” dedi. 

İşte detaylar 👇

Magazin dünyasının en olaylı, en fırtınalı ilişkilerinden biri olan Mauro Icardi - Wanda Nara cephesi yine karıştı.

Büyük bir aşkla başlayan evlilikleri, yıllar içinde ihanet iddiaları, karşılıklı suçlamalar, mahkeme süreçleri ve bitmeyen krizlerle tam bir kaosa dönüşmüş, çift sonunda olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Ancak görünen o ki, ayrılık bile bu hikayenin ateşini söndürmeye yetmedi.

Son günlerde Wanda Nara’nın yaptığı bir açıklama, “Buzlar eriyor” dedirtmişti. Bir takipçisinin “Mauro ile aran nasıl?” sorusuna yanıt veren Nara, “Son zamanlarda çocukların babalarıyla daha çok diyalog halindeyiz. Bazen anlaşıyoruz bazen anlaşamıyoruz ama çok yol kat ettik. Sonsuza dek aile olacağız” demişti. Bu sözler, eski eşler arasında daha sakin bir döneme girildiği şeklinde yorumlanmıştı.

Ama gerçek hiç de öyle çıkmadı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından adeta bir manifesto yayımladı.

Wanda Nara’nın açıklamalarına çok sert sözlerle karşılık veren Icardi, buzların erimesi bir yana, aradaki uçurumun daha da büyüdüğünü gösterdi.

Icardi açıklamasında, Wanda Nara’yı “mitomani (yalan söyleme hastalığı)” ile suçladı ve şunları söyledi:

“Bu kadının açıklamaları sahtedir. Madem sohbetleri sızdırmayı seviyor, neden bahsettiği o sözde diyaloğu veya bağı hiç sızdırmadı? Şu tamamen netleşsin:

Bu kişi benim hayatımda sadece kızlarımın annesidir. Asla, ama asla, aile olmayacaktır.'

Ardından da peş peşe çok ağır iddialar sıraladı:

“Aşağıdaki özelliklere sahip bir kişiyle ASLA herhangi bir diyalog veya bağ kurmayacağımı açıklar ve onaylarım:

Beni defalarca asılsız yere cinsiyet temelli şiddetle suçlayan.

Asılsız ihbarlarla beni kendi evlerimden uzaklaştıran.

Adaletten, altı ay boyunca kızlarımı görmememi ve onlarla bağ kurmamamı talep eden.

Kızlarımı bana teslim etmesi gerektiğinde hiçbir mahkeme emrine uymayan.

Kişisel kaprisi ve partnerime olan takıntısı yüzünden babalarıyla olmalarını engellemek için 9 ve 10 yaşındaki iki kız çocuğunu on bir saat boyunca alıkoyan.

Partnerimin reşit olmayan üç çocuğuna hem kamuya açık hem de özel olarak hakaret eden.

İki kız çocuğunun ruhunu babalarına ve ailesine karşı zehirleyen -evet, o 'diğer insanlar' benim ailemdir-.

Beni ve partnerimi taciz etmek için 'arkadaşlarıyla' birlikte gruplar kuran; hatta bu arkadaşların çoğu daha sonra ona sırtını dönüp pişman oldu.

Sırf kendisine uygun olmayan davalarda yargı yetkisini değiştirmek amacıyla erkek çocuklarını karıştırarak asılsız bir ihbarda bulunan.

Cinsel istismar mağduru olduğunu kamuoyuna sızdırıp kendini gerçek bir mağdurla karşılaştırarak kendi çöküşünün başlangıcını işaret eden.

Kızlarımın haklarını 'temsil etmek ve savunmak' için bir dolandırıcıyı, yozlaşmış birini, tacizciyi ve hırsızı seçen.

Benden yedi milyon euro çalan ki bu zaten kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir.'

