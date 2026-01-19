Serenay Sarıkaya’nın Derin Yırtmacına Muhabirin Tepkisi Dikkat Çekti

Kırmızı halıda ünlüler şıklık yarışına girerken, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri yine Serenay Sarıkaya oldu.

2026 ELLE Style Awards gecesinde “Yılın ELLE Kızı” ödülünü alan Serenay Sarıkaya, geceye baştan aşağı kırmızılara bürünmüş cesur kombiniyle katıldı. Kırmızı kürkü, derin yırtmaçlı elbisesi ve kırmızı makyajıyla tüm bakışları üzerine toplayan oyuncu, adeta kırmızı halının yıldızı oldu.

Sarıkaya’nın Blumarine marka kürkünün 3 bin 294 dolar (yaklaşık 142 bin TL), elbisesinin ise bin 918 dolar (yaklaşık 83 bin TL) olduğu konuşulurken, muhabirler ünlü oyuncuyu görüntülemek için adeta yarıştı.