Serenay Sarıkaya’nın Derin Yırtmacına Muhabirin Tepkisi Dikkat Çekti
ELLE Style Awards 2026 gecesinde Serenay Sarıkaya her zamanki gibi tüm gözleri üzerine topladı. Baştan aşağı kırmızı kombiniyle kırmızı halının yıldızı olan oyuncunun derin yırtmacı geceye damga vurdu. Muhabirlerin adeta etrafında pervane olduğu anlarda bir muhabirin verdiği tepki ise ayrıca dikkat çekti.
Gelin birlikte bakalım 👇
ELLE Style Awards 2026 bu yıl da adeta yıldızlar geçidine dönüştü.
Gecede çok konuşulan başka bir an ise Serenay Sarıkaya’nın derin yırtmacıyla kameralara döndüğü sırada yaşandı.
