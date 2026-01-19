Tayvan Pazarına Giden Bir İçerik Üreticisi, Esnaf Denetimi Yapan Belediye Başkanlarını Taklit Etti!

Son dönemde sosyal medyada ilçe belediye başkanlarının pazara, markete inip esnaf denetlediği videolara mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte bu akımı alıp Tayvan’a taşıyan bir Türk içerik üreticisi, bir pazara girip ilçe belediye başkanlarını birebir taklit etti. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tayvan’a giden bir Türk içerik üreticisi, esnaf denetleyen belediye başkanlarını birebir taklit edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın