Tayvan Pazarına Giden Bir İçerik Üreticisi, Esnaf Denetimi Yapan Belediye Başkanlarını Taklit Etti!

Tayvan Pazarına Giden Bir İçerik Üreticisi, Esnaf Denetimi Yapan Belediye Başkanlarını Taklit Etti!

19.01.2026 - 12:56

Son dönemde sosyal medyada ilçe belediye başkanlarının pazara, markete inip esnaf denetlediği videolara mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte bu akımı alıp Tayvan’a taşıyan bir Türk içerik üreticisi, bir pazara girip ilçe belediye başkanlarını birebir taklit etti. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tayvan’a giden bir Türk içerik üreticisi, esnaf denetleyen belediye başkanlarını birebir taklit edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

El kol hareketlerinden, esnafla kurduğu diyaloglara kadar her detay tam isabetti. Tayvanlı esnafın şaşkın bakışları ise videonun en eğlenceli anlarından biri oldu. Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, 'Bir fark göremedim 😅', 'Çok iyi ya 😂', 'Ömer detayı kahkaha attırdı 🤣' yorumları yağdı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
