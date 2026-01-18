Estetik Doktoru, Sinem Ünsal'ın Estetiklerini Tek Tek İfşa Etti

Şimdilerin en popüler oyuncularından biri haline gelen Ünsal, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde ELLE Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Televizyon Performansı” ödülünü alan Sinem Ünsal, kahve tonlarındaki şık elbisesi ve tamamlayıcı aksesuarlarıyla kırmızı halıda boy göstermişti. Ancak oyuncunun tarzı sosyal medyada ikiye bölünmüş, kimi çok beğenmiş kimi ise eleştirmişti.