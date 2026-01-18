İngilizcesiyle Tartışma Yaratan Hande Erçel Bu Kez Arapçasıyla Şaşırttı!
Elle Style Awards 2026’da “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” seçilen Hande Erçel, bu kez Suudi Arabistan’daki Joy Awards 2026’da hem şıklığıyla hem de Arapça konuşmasıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun sahnedeki performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Elle Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görülen Hande Erçel, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Türkiye’den de törene yoğun katılım oldu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Hande Erçel, Barış Arduç ile birlikte “En İyi Arap Kadın Oyuncu” ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıktı.
