onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İngilizcesiyle Tartışma Yaratan Hande Erçel Bu Kez Arapçasıyla Şaşırttı!

İngilizcesiyle Tartışma Yaratan Hande Erçel Bu Kez Arapçasıyla Şaşırttı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.01.2026 - 14:29

Elle Style Awards 2026’da “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” seçilen Hande Erçel, bu kez Suudi Arabistan’daki Joy Awards 2026’da hem şıklığıyla hem de Arapça konuşmasıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun sahnedeki performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elle Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görülen Hande Erçel, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Elle Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görülen Hande Erçel, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Şıklığı ve tarzıyla ödül gecesine damga vuran ünlü oyuncu, bu kez rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Joy Awards 2026, bu yıl da Arap dünyasının film, müzik, dizi, spor ve dijital içerik alanlarında öne çıkan isimlerini bir araya getirdi. Görkemli tören, bölgenin sanat ve eğlence dünyasını uluslararası vitrine taşırken, hem bölgesel hem de dünya çapında ünlü isimler aynı sahnede buluştu.

Türkiye’den de törene yoğun katılım oldu.

Türkiye’den de törene yoğun katılım oldu.

Pınar Deniz, Barış Arduç ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimler, Riyad’daki gecede Türkiye’yi temsil eden yıldızlar arasında yer aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonda kırmızı halıda adeta bir şıklık yarışı yaşandı. Lavanta rengi halıda yürüyen Türk oyuncular, dünyaca ünlü moda markalarının imzasını taşıyan kombinleriyle uluslararası basının da ilgisini çekti. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir markaya ait, tamamı taş işlemeli iddialı elbisesini toplu saç modeliyle tamamlarken, zarif küpeleriyle görünümünü sade ama etkileyici bir şekilde tamamladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Hande Erçel, Barış Arduç ile birlikte “En İyi Arap Kadın Oyuncu” ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın