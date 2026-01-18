İngilizcesiyle Tartışma Yaratan Hande Erçel Bu Kez Arapçasıyla Şaşırttı!

Pınar Deniz, Barış Arduç ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimler, Riyad’daki gecede Türkiye’yi temsil eden yıldızlar arasında yer aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonda kırmızı halıda adeta bir şıklık yarışı yaşandı. Lavanta rengi halıda yürüyen Türk oyuncular, dünyaca ünlü moda markalarının imzasını taşıyan kombinleriyle uluslararası basının da ilgisini çekti. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir markaya ait, tamamı taş işlemeli iddialı elbisesini toplu saç modeliyle tamamlarken, zarif küpeleriyle görünümünü sade ama etkileyici bir şekilde tamamladı.