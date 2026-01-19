onedio
Herkes Story Çekerken Tarkan Konserinde O Adam Dansıyla Viral Oldu

Gülistan Başköy
19.01.2026 - 13:40

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’daki ilk konseriyle ortalığı kasıp kavurdu. Ünlü isimlerin de akın ettiği gecede sosyal medyanın yıldızı ise bambaşka biri oldu. Herkes en iyi story’yi çekme derdindeyken, tek başına kendini müziğin ritmine bırakan bir adam sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar 👇

Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve sekiz konserlik serinin ilk halkası olan gecede adeta müzik ziyafeti yaşandı. Konsere “Ölürüm Sana” ile başlayan Tarkan, ardından “Dudu”, “Ay”, “Vazgeçemem”, “Şerbetli” ve “Anılarla Yaşamak” gibi unutulmaz şarkılarını art arda seslendirdi.

Sahnedeki enerjisiyle yıllara meydan okuyan Tarkan, seyircilere dönerek “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım” sözleriyle büyük alkış aldı. 

Yoğun ilgi gören konsere Ezgi Mola, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Merve Dizdar-Cihan Ayger, Sedef Avcı, Demet Evgar-Levent Babataş gibi birçok ünlü isim de katıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Megastar, hayranlarıyla birlikte şarkılarını tek bir ağızdan söyledi.

Konserden paylaşılan videolar arasında bir görüntü kısa sürede öne çıktı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
