Herkes Story Çekerken Tarkan Konserinde O Adam Dansıyla Viral Oldu

Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve sekiz konserlik serinin ilk halkası olan gecede adeta müzik ziyafeti yaşandı. Konsere “Ölürüm Sana” ile başlayan Tarkan, ardından “Dudu”, “Ay”, “Vazgeçemem”, “Şerbetli” ve “Anılarla Yaşamak” gibi unutulmaz şarkılarını art arda seslendirdi.

Sahnedeki enerjisiyle yıllara meydan okuyan Tarkan, seyircilere dönerek “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım” sözleriyle büyük alkış aldı.

Yoğun ilgi gören konsere Ezgi Mola, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Merve Dizdar-Cihan Ayger, Sedef Avcı, Demet Evgar-Levent Babataş gibi birçok ünlü isim de katıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Megastar, hayranlarıyla birlikte şarkılarını tek bir ağızdan söyledi.