Köpeğini Sevme Şekliyle Viral Olan Kadına Köpek Eğitmeninden Beklenmedik Eleştiri!

Köpeğin heyecanlı halleri de videoyu izleyenlerin kalbini eritmişti. Ancak bir köpek eğitmeni bu görüntülere bambaşka bir pencereden baktı.

Köpek eğitmeni, paylaştığı videoda söz konusu görüntüleri eleştirerek, yapılan davranışların sanıldığı gibi masum olmadığını iddia etti. Eğitmen, “İnce sesle konuşmak, üstüne eğilmek, aşırı temas kurmak… Bunların hepsi köpeği sevindirdiğimizi düşündüğümüz hareketler ama aslında çoğu zaman köpekler için stres kaynağı” dedi.