Köpeğini Sevme Şekliyle Viral Olan Kadına Köpek Eğitmeninden Beklenmedik Eleştiri!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.01.2026 - 14:58

Sosyal medyada viral olan köpek sevme videosu bu kez başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Herkesin “ne tatlı an” diye paylaştığı o görüntülere bir köpek eğitmeninden beklenmedik bir çıkış geldi.

İşte detaylar 👇

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bir kadının köpeğini sevme şekli sosyal medyada viral olmuştu.

Köpeğin heyecanlı halleri de videoyu izleyenlerin kalbini eritmişti. Ancak bir köpek eğitmeni bu görüntülere bambaşka bir pencereden baktı.

Köpek eğitmeni, paylaştığı videoda söz konusu görüntüleri eleştirerek, yapılan davranışların sanıldığı gibi masum olmadığını iddia etti. Eğitmen, “İnce sesle konuşmak, üstüne eğilmek, aşırı temas kurmak… Bunların hepsi köpeği sevindirdiğimizi düşündüğümüz hareketler ama aslında çoğu zaman köpekler için stres kaynağı” dedi.

Eğitmen, köpeklerin rahatsızlıklarını beden diliyle çok net şekilde anlattığını ancak insanların bunu yanlış yorumladığını vurguladı.

Üste atlamanın “artık bitir” anlamına geldiğini, dudak kaldırıp göz kısmanın baskı altında kalındığını gösterdiğini, göbek açmanın “beni rahat bırak” mesajı olduğunu, pati kaldırmanın ise stres belirtisi sayıldığını anlattı.

“Bu kadın ve onun gibi davrananlar bunu sevgi zannediyor ama köpekler çoğu zaman tam tersini söylüyor” diyen eğitmen, videonun altına düşülen kalp emojilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

