onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz’in Yeni Bölüm Senaryosunun Sızdırıldığı İddiasını Tiye Aldı

Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz’in Yeni Bölüm Senaryosunun Sızdırıldığı İddiasını Tiye Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.01.2026 - 16:18

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan oyuncu Erdem Şanlı’nın “Yeni bölüm senaryosu geldi” iddiasına verdiği esprili cevap sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1’in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

TRT 1’in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

Trabzon’da çekilen ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin ilgisini çeken dizi, Cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Haftalık reyting yarışında Uzak Şehir ile başa baş giden dizi, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Son olarak 14. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, X (Twitter) üzerinden yapılan bir paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Son olarak 14. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, X (Twitter) üzerinden yapılan bir paylaşım kısa sürede dikkat çekti.
twitter.com

Bir kullanıcı, dizinin “Yeni bölüm senaryosu geldi” diyerek bir tweet attı.

Bu paylaşımı dizinin oyuncularından Erdem Şanlı tiye aldı. Şanlı, tweetin altına: “Bize daha gelmedi :/ çok sahnem var mı?” yorumunu yazdı.

Oyuncunun bu yorumu, hem dizinin hayranları arasında hem de sosyal medyada hızla yayılırken, iddiayı ortaya atan kullanıcı paylaşımını kısa süre içinde silmek zorunda kaldı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın