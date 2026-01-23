Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz’in Yeni Bölüm Senaryosunun Sızdırıldığı İddiasını Tiye Aldı
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan oyuncu Erdem Şanlı’nın “Yeni bölüm senaryosu geldi” iddiasına verdiği esprili cevap sosyal medyada gündem oldu.
TRT 1’in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.
Son olarak 14. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, X (Twitter) üzerinden yapılan bir paylaşım kısa sürede dikkat çekti.
