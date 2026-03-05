Oracle, Binlerce İşçisini Yapay Zeka Sebebiyle Çıkaracağını Açıkladı
Yazılım dünyasının devlerinden Oracle, yapay zeka veri merkezlerini büyütme sürecinde artan maliyetler ve nakit ihtiyacı nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin özellikle altyapı yatırımlarını hızlandırmak için operasyonel giderleri kısmaya yöneldiği belirtiliyor.
Sektör kaynaklarına göre teknoloji devleri arasında yapay zeka altyapısına yönelik rekabet giderek sertleşirken, bu alandaki yüksek yatırım maliyetleri şirketleri yeniden yapılanma ve maliyet azaltma adımlarına zorluyor.
Şirketler yapay zeka yatırımlarını finanse etmenin yolunu ararken işçi çıkarmaya başladı.
Oracle'da birçok birim bu süreçten etkilenecek.
İşe alımlar da yavaşladı.
