Oracle, Binlerce İşçisini Yapay Zeka Sebebiyle Çıkaracağını Açıkladı

Bloomberg News’un perşembe günü yayımladığı habere göre, bulut pazarında uzun süre daha sınırlı bir konumda bulunan Oracle, geçtiğimiz yıl OpenAI ile imzaladığı 300 milyar dolarlık anlaşmanın etkisiyle bilgi işlem gücü kiralama alanında önemli bir oyuncuya dönüştü.

Ancak yatırımcılar, şirketin yalnızca OpenAI’a değil aynı zamanda xAI ve Meta gibi büyük müşterilere hizmet verebilmek için gerekli veri merkezi genişlemesini nasıl finanse edeceği konusunda endişe duyuyor.