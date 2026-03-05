onedio
Oracle, Binlerce İşçisini Yapay Zeka Sebebiyle Çıkaracağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 22:22

Yazılım dünyasının devlerinden Oracle, yapay zeka veri merkezlerini büyütme sürecinde artan maliyetler ve nakit ihtiyacı nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin özellikle altyapı yatırımlarını hızlandırmak için operasyonel giderleri kısmaya yöneldiği belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına göre teknoloji devleri arasında yapay zeka altyapısına yönelik rekabet giderek sertleşirken, bu alandaki yüksek yatırım maliyetleri şirketleri yeniden yapılanma ve maliyet azaltma adımlarına zorluyor.

Şirketler yapay zeka yatırımlarını finanse etmenin yolunu ararken işçi çıkarmaya başladı.

Bloomberg News’un perşembe günü yayımladığı habere göre, bulut pazarında uzun süre daha sınırlı bir konumda bulunan Oracle, geçtiğimiz yıl OpenAI ile imzaladığı 300 milyar dolarlık anlaşmanın etkisiyle bilgi işlem gücü kiralama alanında önemli bir oyuncuya dönüştü.

Ancak yatırımcılar, şirketin yalnızca OpenAI’a değil aynı zamanda xAI ve Meta gibi büyük müşterilere hizmet verebilmek için gerekli veri merkezi genişlemesini nasıl finanse edeceği konusunda endişe duyuyor.

Oracle'da birçok birim bu süreçten etkilenecek.

Milyarder Larry Ellison’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Oracle, şubat ayında yaptığı açıklamada bulut altyapısını büyütmek için bu yıl 45 ila 50 milyar dolar arasında finansman sağlamayı hedeflediğini duyurmuştu. Bu plan, şirketin artan borç yüküyle ilgili piyasalarda soru işaretlerinin büyümesine yol açtı.

Konuya yakın kaynaklara göre planlanan işten çıkarmaların Oracle bünyesindeki birçok birimi etkilemesi ve uygulamanın bu ay içinde başlaması bekleniyor. Ayrıca bazı pozisyonların, yapay zeka kullanımının yaygınlaşması nedeniyle ilerleyen dönemde küçülmesi öngörülen iş alanlarında yoğunlaşacağı belirtiliyor.

İşe alımlar da yavaşladı.

Söz konusu kesintilerin, Oracle’ın rutin olarak yaptığı kademeli işten çıkarmalardan daha geniş kapsamlı olması bekleniyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, hafta içinde yaptığı dahili bir duyuruyla bulut birimindeki birçok açık pozisyonu incelemeye aldı; bu durumun da fiilen işe alım süreçlerini yavaşlattığı ya da dondurduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak Reuters’ın ulaştığı Oracle yetkilileri yorum yapmaktan kaçındı. U.S. Securities and Exchange Commission’a sunulan yıllık rapora göre şirketin 31 Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık 162 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyordu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
