Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasının Ardından Akıllara Feyza Civelek Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edildiği için Show TV tarafından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'den konu hakkında basın açıklaması gelirken sosyal medyada benzer durumla karşı karşıya kalan Feyza Civelek'e hiçbir yaptırım uygulanmazken Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılması gündem oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, dizi kadrosundan çıkarıldı.
Doğukan Güngör'ün ardından 2024 yılında yasaklı madde satın alırken yakalanan Feyza Civelek akıllara geldi.
