Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasının Ardından Akıllara Feyza Civelek Geldi

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasının Ardından Akıllara Feyza Civelek Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2026 - 08:52

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edildiği için Show TV tarafından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'den konu hakkında basın açıklaması gelirken sosyal medyada benzer durumla karşı karşıya kalan Feyza Civelek'e hiçbir yaptırım uygulanmazken Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılması gündem oldu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, dizi kadrosundan çıkarıldı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün saç ve kan testi sonuçları pozitif çıktı. Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Doğukan Güngör, Show TV'nin almış olduğu karar sonucunda Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan aniden çıkarıldı. Doğukan Güngör yayınladığı basın açıklamasında 'Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.' ifadelerini kullanarak sitemini dile getirdi. Sosyal medyada ise ortaya bambaşka bir tartışma çıktı.

Doğukan Güngör'ün ardından 2024 yılında yasaklı madde satın alırken yakalanan Feyza Civelek akıllara geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in polis çevirmesine yakalanan torbacıların yanına giderek 'getirdin mi malzemeleri?' diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Karakola götürülen Feyza Civelek verdiği ifadede ise 'Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Feyza Civelek'in Doğukan Güngör'le benzer durum yaşamasına rağmen Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılmaması ve herhangi bir yaptırım uygulanmaması sosyal medyada 'çifte standart' konusunu gündeme getirdi. Pek çok kullanıcı, Feyza Civelek'in dizinin senaristinin kızı olduğu için bu tip bir durumla karşı karşıya kalmadığını iddia etti.

Gelen yorumlardan bazıları da burada:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Esra Demirci
Yorum Yazın