Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasının Ardından Akıllara Feyza Civelek Geldi

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in polis çevirmesine yakalanan torbacıların yanına giderek 'getirdin mi malzemeleri?' diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Karakola götürülen Feyza Civelek verdiği ifadede ise 'Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Feyza Civelek'in Doğukan Güngör'le benzer durum yaşamasına rağmen Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılmaması ve herhangi bir yaptırım uygulanmaması sosyal medyada 'çifte standart' konusunu gündeme getirdi. Pek çok kullanıcı, Feyza Civelek'in dizinin senaristinin kızı olduğu için bu tip bir durumla karşı karşıya kalmadığını iddia etti.