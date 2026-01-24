onedio
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2026 - 12:45

Televizyonun en çok izlenen iki yapımı Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet devam ediyor. İki dizi de kendi günlerinde liderliği kimseye vermiyor fakat bu defa haftalık reytingler için mücadele etmeye başladılar. Haftalık reytinglerde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz sırasıyla liderliği ele geçirirken son haftada Uzak Şehir farkını ortaya koymuştu. Bu haftanın reyting sonuçlarında ise Taşacak Bu Deniz'den hamle geldi. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz mi yoksa Uzak Şehir mi oldu?

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki haftalık reyting mücadelesinde dengeler değişti.

Televizyonun iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir, haftalık reyting yarışına tam gaz devam ediyor. İki dizi de kendi günlerinde liderliği kimseye bırakmazken bu hafta Uzak Şehir düşüş Taşacak Bu Deniz ise yükseliş yaşadı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz 23 Ocak Cuma reytinglerinde tüm kategorilerde yükseliş yaşadı. Böylece geçtiğimiz haftayı telafi ederek iki kategoride liderliği ele geçirdi. Haftalık reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir yalnızca TOTAL grubunda lider olurken Taşacak Bu Deniz AB ve ABC1'in en çok izlenen dizisi oldu.

