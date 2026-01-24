Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Televizyonun en çok izlenen iki yapımı Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet devam ediyor. İki dizi de kendi günlerinde liderliği kimseye vermiyor fakat bu defa haftalık reytingler için mücadele etmeye başladılar. Haftalık reytinglerde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz sırasıyla liderliği ele geçirirken son haftada Uzak Şehir farkını ortaya koymuştu. Bu haftanın reyting sonuçlarında ise Taşacak Bu Deniz'den hamle geldi. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz mi yoksa Uzak Şehir mi oldu?