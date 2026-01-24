onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'den Ayrılan Oyuncu Show TV Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Uzak Şehir'den Ayrılan Oyuncu Show TV Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2026 - 14:57

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'de geçtiğimiz sezon rol alıp ölerek diziye veda eden ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Show TV'nin Veliaht dizisinin kadrosunda yer alacak. Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'den ayrılıp Veliaht'a dahil olan ismi açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'tan bomba bir hamle geldi.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'tan bomba bir hamle geldi.

Perşembe akşamları ekrana gelen Veliaht, rakibi Halef: Köklerin Çağrısı nedeniyle epey zorlu günler geçiriyor. Reytinglerde zirveyi ele geçirmek için hikayesine Kars'ta devam etme kararı alan Veliaht dizisinin kadrosuna ayrıca güçlü bir oyuncu dahil oluyor.

Uzak Şehir'den ayrılan Nursel Köse, Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Uzak Şehir'den ayrılan Nursel Köse, Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Nursel Köse son olarak Uzak Şehir'de Alya'nın annesi Fikriye karakterini canlandırmış ve ölerek diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nursel Köse, Veliaht'ta Yahya ve Selim'in annesine hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın