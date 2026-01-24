Uzak Şehir'den Ayrılan Oyuncu Show TV Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'de geçtiğimiz sezon rol alıp ölerek diziye veda eden ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Show TV'nin Veliaht dizisinin kadrosunda yer alacak. Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'den ayrılıp Veliaht'a dahil olan ismi açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'tan bomba bir hamle geldi.
Uzak Şehir'den ayrılan Nursel Köse, Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu.
