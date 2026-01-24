onedio
Kim Kimdir Öğrendik: ATV, A.B.İ. Dizisinin Soyağacını Yayınladı

yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2026 - 14:09

ATV, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ. dizisiyle enfes bir açılış yaptı. Henüz ilk bölümlerden 10 reyting barajını aşan A.B.İ. dizisinde kim kimdir daha net anlamak için bir soyağacı tablosu yayınlandı.

Sezonun en iddialı yapımlarından olan A.B.İ. şaşırtıcı derecede iyi reyting oranlarıyla açılış yaptı.

Henüz ilk bölümden 10 reytinge ramak kala oranlar elde eden A.B.İ., 2. bölümüyle istediğini başardı ve 10 reytingi aştı. Yerli dizilerin düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldığı bu dönemde A.B.İ. dizisinin bu başarısı takdir edilirken ATV, dizideki kalabalık karakterlerin daha net anlaşılması için detaylı bir soyağacı yayınladı.

İşte A.B.İ. dizisinde kim kimdir daha net anlamak için yayınlanan o soyağacı:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
