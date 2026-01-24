onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zirve Değişebilir, Rakip Dizi Liderliğe Yürüyor: 23 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Zirve Değişebilir, Rakip Dizi Liderliğe Yürüyor: 23 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2026 - 11:04

23 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 23 Ocak Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz tüm kategorilerde yükseliş yaşarken rakibi Kızılcık Şerbeti'nden beklenmedik bir atak geldi. Kızılcık Şerbeti haftalar sonra tüm kategorilerde 2. sıraya yükseldi.

İşte 23 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

23 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 23 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı. 23 Ocak reytinglerinde İso ve Fadime'nin düğününü izlediğimiz Taşacak Bu Deniz, tüm kategorilerde reytingini artırarak liderliğini sürdürdü. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti'nden ise beklenmedik bir atak geldi. Kızılcık Şerbeti, 1 puanı geçen artış gösterirken Taşacak Bu Deniz'in özet bölümünü geçerek haftalar sonra 2. sıraya yükseldi.

23 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

23 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.84 (1)

AB: 14.88 (1)

ABC: 15.65 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.70 (2)

AB: 7.28 (2)

ABC: 7.47 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.88 (4)

AB: 1.83 (12)

ABC: 3.72 (8)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın