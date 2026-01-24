Zirve Değişebilir, Rakip Dizi Liderliğe Yürüyor: 23 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
23 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 23 Ocak Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz tüm kategorilerde yükseliş yaşarken rakibi Kızılcık Şerbeti'nden beklenmedik bir atak geldi. Kızılcık Şerbeti haftalar sonra tüm kategorilerde 2. sıraya yükseldi.
İşte 23 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...
23 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
