Survivor'da Bayhan'ın Nagihan Hakkında Sözleri Gündem Oldu

Survivor'da Bayhan'ın Nagihan Hakkında Sözleri Gündem Oldu

Esra Demirci
TV Editörü
28.01.2026 - 09:31

Survivor 2026 yarışmacılarından Bayhan, kendine has üslubuyla gündem olmaya devam ediyor. All starların dahil olduğu Survivor'da Nagihan'ın atışları hakkında konuşulan kırmızı takımda Bayhan'dan yorum gecikmedi. Bayhan, Nagihan'ın atışları övülürken Survivor'a defalarca gelen yarışmacı hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan'ın her açıklaması gündem olmaya devam ediyor.

Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan'ın her açıklaması gündem olmaya devam ediyor.

Sarı takım olarak yarışmaya dahil olan All starlar arasında yer alan Nagihan hakkında da yorum yapan Bayhan, adada Nagihan'ın atışları övülürken kendine has bir yorumda bulundu. Diğer yarışmacılar Nagihan'ın çok iyi atışlar yaptığından bahsederken Bayhan, 'O kadar da atsın. Asırlardır gelip gidiyor. Burada yaşlandı' diyerek sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'da Bayhan'ın Nagihan hakkında yorumunu buradan izleyebilirsiniz:

