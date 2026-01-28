Survivor'da Bayhan'ın Nagihan Hakkında Sözleri Gündem Oldu
Survivor 2026 yarışmacılarından Bayhan, kendine has üslubuyla gündem olmaya devam ediyor. All starların dahil olduğu Survivor'da Nagihan'ın atışları hakkında konuşulan kırmızı takımda Bayhan'dan yorum gecikmedi. Bayhan, Nagihan'ın atışları övülürken Survivor'a defalarca gelen yarışmacı hakkında söyledikleriyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan'ın her açıklaması gündem olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da Bayhan'ın Nagihan hakkında yorumunu buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın