Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Pınar Deniz, Hangi Dizileri İzlediğini Açıkladı

Esra Demirci
28.01.2026 - 12:13

Televizyonda son olarak Yargı dizisinde izlediğimiz Pınar Deniz, şimdilerde ekrana geri dönmek için görüşmeler yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer alacağı diziyle görüşen Pınar Deniz, muhabirlere verdiği röportajda halihazırda yayınlanan dizilerden hangilerini izlediğini açıkladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, uzun süredir televizyondan uzak.

Yargı'nın 2024 yılında final yapmasının ardından bebeği Fikret Hakan'ı kucağına alan Pınar Deniz, televizyona geri dönmek için gün sayıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı Dönence dizisiyle görüştüğünü açıklayan Pınar Deniz'in anlaşma sağlayıp sağlamadığı henüz netleşmezken Pınar Deniz şu an yayında olan diziler hakkında da konuştu.

Pınar Deniz, hangi dizileri izlediğini açıkladı.

Pınar Deniz, muhabirlere 'Sahtekarlar’ı izliyorum, Kıskanmak dizisine bakmıştım” açıklamasında bulundu.

