Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Pınar Deniz, Hangi Dizileri İzlediğini Açıkladı
Televizyonda son olarak Yargı dizisinde izlediğimiz Pınar Deniz, şimdilerde ekrana geri dönmek için görüşmeler yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer alacağı diziyle görüşen Pınar Deniz, muhabirlere verdiği röportajda halihazırda yayınlanan dizilerden hangilerini izlediğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, uzun süredir televizyondan uzak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Deniz, hangi dizileri izlediğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın