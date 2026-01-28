Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın Tahliye Olduğunu Açıkladı, Son Halini Yayınladı
Müge Anlı'nın unutulmaz isimlerinden Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından programa çıkmıştı. Çok sayıda kadına attığı cinsel mesajlaşmalar ve taciz iddialarının odağındaki Sinan Sardoğan çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Müge Anlı, bugün canlı yayınca Sinan Sardoğan'ın tahliye olduğunu açıklayıp berbere gittiği görüntüleri yayınladı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in en unutulmaz isimlerinden biri Sinan Sardoğan oldu.
İşte tahliye olan Sinan Sardoğan'ın son hali:
Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'ın tahliye olduğunu açıkladığı anları buradan izleyebilirsiniz:
