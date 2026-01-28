onedio
Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın Tahliye Olduğunu Açıkladı, Son Halini Yayınladı

28.01.2026 - 12:57

Müge Anlı'nın unutulmaz isimlerinden Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından programa çıkmıştı. Çok sayıda kadına attığı cinsel mesajlaşmalar ve taciz iddialarının odağındaki Sinan Sardoğan çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Müge Anlı, bugün canlı yayınca Sinan Sardoğan'ın tahliye olduğunu açıklayıp berbere gittiği görüntüleri yayınladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in en unutulmaz isimlerinden biri Sinan Sardoğan oldu.

Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından stüdyoya gelen Sinan Sardoğan, yaşlı kadına zarar verdiği iddialarını reddetse de programa kendisi hakkında pek çok ihbar gelmişti. Kadınlara attığı cinsel mesajlaşmalar ve taciz iddialarının odağındaki Sinan Sardoğan çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Arife Gökçe olayı hala aydınlatılamazken Müge Anlı, canlı yayında Sinan Sardoğan'ın tahliye olduğunu açıkladı. Anlı ayrıca Sinan Sardoğan'ın bir berberde görüntülenen son halini de yayınladı.

İşte tahliye olan Sinan Sardoğan'ın son hali:

Cezaevinden çıkan Sinan Sardoğan, bir berbere giderek yüzüne ağda yaptırdı. Berber o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'ın tahliye olduğunu açıkladığı anları buradan izleyebilirsiniz:

