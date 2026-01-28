Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. Dizisindeki Öpüşme Sahnesini Reddettiği İddia Edildi
ATV'nin başlar başlamaz reytingleri alt üst eden yeni dizisi A.B.İ. bu defa reyting başarısıyla değil sette yaşanan bir olayla gündem oldu. Onur Akay'ın haberine göre dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile senaryoda yazan öpüşme sahnesinde rol almayı reddetti.
KAYNAK: Onur Akay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Onur Akay'ın Afra Saraçoğlu hakkında Instagram hesabında yayınladığı o haber:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın