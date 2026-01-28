onedio
Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. Dizisindeki Öpüşme Sahnesini Reddettiği İddia Edildi

A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.01.2026 - 14:44

ATV'nin başlar başlamaz reytingleri alt üst eden yeni dizisi A.B.İ. bu defa reyting başarısıyla değil sette yaşanan bir olayla gündem oldu. Onur Akay'ın haberine göre dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile senaryoda yazan öpüşme sahnesinde rol almayı reddetti.

KAYNAK: Onur Akay

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Henüz 3 bölüm yayınlanan A.B.İ. dizisi Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in ardından ekranın en çok izlenen dizisi oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun partner olduğu A.B.İ.'nin reyting başarısının katlanarak devam edeceği düşünülürken Onur Akay beklenmedik bir haberle gündemi değiştirdi. 

Onur Akay, A.B.İ. dizisinde Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun senaryoda yer alan öpüşme sahnesinde rol almak istemediğini iddia etti. Söz konusu olay kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte Onur Akay'ın Afra Saraçoğlu hakkında Instagram hesabında yayınladığı o haber:

Türkiye'de ilk kez Türkan Şoray'dan sonra Afra Saraçoğlu, senaryoda yazılan öpüşme sahnesini reddetti! Dizi daha başlamadan gündem olmuştu. Yaş farkı tartışıldı, sosyal medya ayağa kalktı. Ama işin bir de kamera arkası var… Yeni nesil oyuncular artık sadece rol seçmiyor, sahne sınırlarını da kendileri belirliyor. Eskiden konuşulmayan konular şimdi açık açık masada. Ekrandaki hikâyeden çok, perde arkası konuşuluyor.

Görünen o ki bu dizi, senaryosundan önce kulisleriyle konuşulacak.

