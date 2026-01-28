Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. Dizisindeki Öpüşme Sahnesini Reddettiği İddia Edildi

Türkiye'de ilk kez Türkan Şoray'dan sonra Afra Saraçoğlu, senaryoda yazılan öpüşme sahnesini reddetti! Dizi daha başlamadan gündem olmuştu. Yaş farkı tartışıldı, sosyal medya ayağa kalktı. Ama işin bir de kamera arkası var… Yeni nesil oyuncular artık sadece rol seçmiyor, sahne sınırlarını da kendileri belirliyor. Eskiden konuşulmayan konular şimdi açık açık masada. Ekrandaki hikâyeden çok, perde arkası konuşuluyor.

Görünen o ki bu dizi, senaryosundan önce kulisleriyle konuşulacak.