Flaş Gelişme: Arka Sokaklar'ın Kötü Karakteri Diziden Ayrılıyor

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.01.2026 - 16:07

20 sezondur ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da flaş gelişme yaşanıyor. Cuma akşamları hala enfes reytingler alan Arka Sokaklar'da yer alan kötü karakter ölerek diziye veda edecek. Dizinin senaristi, veda sahnesini Instagram'dan yayınladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak.

Tam 20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, hala en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon dizi kadrosuna eski kötü karakterlerden Cevher Şanlı geri dönmüştü. Birsen Altuntaş, Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher Şanlı karakterinin diziden ayrılacağını duyurdu.

Cevher Şanlı'nın Arka Sokaklar'a veda sahnesi paylaşıldı.

Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul, Instagram hesabından dizi senaryosundaki Cevher Şanlı'nın veda sahnesini yayınladı. Diziye ölerek veda edecek Cevher Şanlı'nın yerine ise yeni bir kötü karakter geleceği duyuruldu.

