Flaş Gelişme: Arka Sokaklar'ın Kötü Karakteri Diziden Ayrılıyor
20 sezondur ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da flaş gelişme yaşanıyor. Cuma akşamları hala enfes reytingler alan Arka Sokaklar'da yer alan kötü karakter ölerek diziye veda edecek. Dizinin senaristi, veda sahnesini Instagram'dan yayınladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak.
Cevher Şanlı'nın Arka Sokaklar'a veda sahnesi paylaşıldı.
