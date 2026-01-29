onedio
NOW'ın Yeni Dizisi Yeraltı'nın En Yüksek Reyting Alan Sahnesi Ortaya Çıktı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2026 - 13:58

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, 28 Ocak Çarşamba akşamı sonunda seyirciyle buluştu. İlk bölümü yayınlanan Veliaht, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizisinin rakibi olurken henüz 1. bölümden enfes bir reyting aldı. Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerini sollayarak akşamın en çok izlenen ikinci dizisi olan Veliaht'ın en çok reyting alan sahnesi açıklandı.

NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisi Yeraltı, ilk bölümüyle sonunda yayınlandı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı Yeraltı, henüz ilk bölümden enfes bir reyting başarısına ulaştı. Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın ardından çarşamba akşamının en çok izlenen ikinci dizisi olan Yeraltı'na rağbet yüksek olurken dizi yorumcusu Deniz Tural, dizinin en çok izlenen sahnesini açıkladı.

Deniz Tural, X'teki paylaşımında Yeraltı'nın anlık en çok reyting alan sahnesini yayınlayıp sahnenin anlıklarda TOTAL grubunda 7,31, AB'de 4,82 ve ABC1'de 7,15 reyting gördüğünü açıkladı.

İşte NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın en çok reyting alan sahnesi:

