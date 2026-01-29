NOW'ın Yeni Dizisi Yeraltı'nın En Yüksek Reyting Alan Sahnesi Ortaya Çıktı

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı Yeraltı, henüz ilk bölümden enfes bir reyting başarısına ulaştı. Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın ardından çarşamba akşamının en çok izlenen ikinci dizisi olan Yeraltı'na rağbet yüksek olurken dizi yorumcusu Deniz Tural, dizinin en çok izlenen sahnesini açıkladı.

Deniz Tural, X'teki paylaşımında Yeraltı'nın anlık en çok reyting alan sahnesini yayınlayıp sahnenin anlıklarda TOTAL grubunda 7,31, AB'de 4,82 ve ABC1'de 7,15 reyting gördüğünü açıkladı.