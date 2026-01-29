onedio
NOW'ın Yeni Dizisi Yüksek Reytingle Başladı: 28 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2026 - 13:03

28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk bölümünün ekrana geldiği 28 Ocak Çarşamba akşamı en çok reytingi Galatasaray-Manchester City maçı aldı. Eşref Rüya reytinglerde istikrarını sürdürüp en çok izlenen dizi olmaya devam ederken NOW'ın Yeraltı dizisi beklenmedik bir yükselişle açılış yaptı.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk bölümüyle ekrana geldiği çarşamba akşamında kazanan yine maçlar oldu. Galatasaray-Manchester City maçı tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olurken Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, geleneği bozmayarak en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü.

Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri düşüş trendine devam ederken NOW'ın iddialı dizisi Yeraltı enfes bir başlangıç yaptı. Yeraltı dizisi TOTAL ve ABC1'de 3. olurken AB grubunda 4. sırada yer aldı.

28 Ocak Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

28 Ocak Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

28 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
