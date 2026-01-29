NOW'ın Yeni Dizisi Yüksek Reytingle Başladı: 28 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk bölümüyle ekrana geldiği çarşamba akşamında kazanan yine maçlar oldu. Galatasaray-Manchester City maçı tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olurken Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, geleneği bozmayarak en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü.

Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri düşüş trendine devam ederken NOW'ın iddialı dizisi Yeraltı enfes bir başlangıç yaptı. Yeraltı dizisi TOTAL ve ABC1'de 3. olurken AB grubunda 4. sırada yer aldı.