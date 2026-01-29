NOW'ın Yeni Dizisi Yüksek Reytingle Başladı: 28 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk bölümünün ekrana geldiği 28 Ocak Çarşamba akşamı en çok reytingi Galatasaray-Manchester City maçı aldı. Eşref Rüya reytinglerde istikrarını sürdürüp en çok izlenen dizi olmaya devam ederken NOW'ın Yeraltı dizisi beklenmedik bir yükselişle açılış yaptı.
İşte, 29 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Ocak Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
28 Ocak Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
28 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın