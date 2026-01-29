onedio
Oktay Kaynarca'nın Yeraltı Dizisinde Rol Alacağı İddiasına Yanıt Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2026 - 14:55

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, beklenenin üzerinde bir reyting başarısı sergileyerek diziler arasındaki rekabete avantajlı girdi. Yeraltı dizisi şu an sosyal medyanın gündeminde yer alırken Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'nın 3. bölümden itibaren yeni dizide rol alacağı iddia edildi. Birsen Altuntaş söz konusu iddiaya yanıt verdi.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, beklenenin üzerinde reytingleriyle çarşamba akşamlarına şimdiden ağırlığını koydu.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı Yeraltı 1. bölümüyle sosyal medyada gündem olurken dizi hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'nın diziye dahil olacağı iddiası oldu.

Sosyal medyada Oktay Kaynarca'nın 3. bölümden itibaren Yeraltı dizisinin kadrosuna yer alacağı haberi yayılırken Birsen Altuntaş'tan yanıt gecikmedi.

Oktay Kaynarca'nın Yeraltı dizisinde rol alacağı iddiasına yalanlama geldi.

Birsen Altuntaş, kendi haberi gibi gösterilen bu iddianın yalan olduğunu açıkladı.

