Oktay Kaynarca'nın Yeraltı Dizisinde Rol Alacağı İddiasına Yanıt Geldi
NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, beklenenin üzerinde bir reyting başarısı sergileyerek diziler arasındaki rekabete avantajlı girdi. Yeraltı dizisi şu an sosyal medyanın gündeminde yer alırken Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'nın 3. bölümden itibaren yeni dizide rol alacağı iddia edildi. Birsen Altuntaş söz konusu iddiaya yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, beklenenin üzerinde reytingleriyle çarşamba akşamlarına şimdiden ağırlığını koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Kaynarca'nın Yeraltı dizisinde rol alacağı iddiasına yalanlama geldi.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın