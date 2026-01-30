Kıvanç Tatlıtuğ’un Dublörüyken İşten Çıkarılan Mehmet Tan, O Oyuncunun Dublörü Oldu
Kıvanç Tatlıtuğ’un Aile dizisindeki dublörüyken işten çıkarılan Mehmet Tan söz konusu olayın ardından hiçbir yerde iş alamadığını açıklamıştı. Mehmet Tan, ünlü bir oyuncuyla anlaşarak onun yeni dublörü oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki dublörü Mehmet Tan'ı hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir iş bulamayan Mehmet Tan, ünlü oyuncu Kerem Bürsin'le anlaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın