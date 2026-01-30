onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıvanç Tatlıtuğ’un Dublörüyken İşten Çıkarılan Mehmet Tan, O Oyuncunun Dublörü Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ’un Dublörüyken İşten Çıkarılan Mehmet Tan, O Oyuncunun Dublörü Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 17:22

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aile dizisindeki dublörüyken işten çıkarılan Mehmet Tan söz konusu olayın ardından hiçbir yerde iş alamadığını açıklamıştı. Mehmet Tan, ünlü bir oyuncuyla anlaşarak onun yeni dublörü oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki dublörü Mehmet Tan'ı hatırlarsınız.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki dublörü Mehmet Tan'ı hatırlarsınız.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un masa yakma sahnesinde rol alan Mehmet Tan, o sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınladığı için işten çıkarılmıştı. Sonrasında Onedio'ya verdiği özel röportajda iş bulamadığını açıklayan Mehmet Tan, borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirtmişti.

Mehmet Tan'la yaptığımız özel röportajı buradan okuyabilirsiniz:

Uzun süredir iş bulamayan Mehmet Tan, ünlü oyuncu Kerem Bürsin'le anlaştı.

Uzun süredir iş bulamayan Mehmet Tan, ünlü oyuncu Kerem Bürsin'le anlaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörüyken işten çıkarılan Mehmet Tan, Kerem Bürsin'in yeni dublörü oldu. Mehmet Tan ve Kerem Bürsin beraber çekildikleri fotoğrafı yayınlayarak söz konusu gelişmeyi duyurmuş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın