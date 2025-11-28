Özel Röportaj: Kıvanç Tatlıtuğ'un Dublörü Mehmet Tan, Hiçbir Yerden İş Alamadığını Anlattı!
28.11.2025 - 14:45
Aylar önce paylaştığı Aile dizisinde rol aldığı sahneyi paylaşan dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sahnenin ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Videonun yayılmasının ardından birlikte çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını açıklayan Mehmet Tan, aradan geçen aylarda da hiçbir iş alamadığını açıkladı. Mehmet Tan'la yaptığımız özel röportajda videonun ardından neler yaşadığını anlattı.
Özel Haber
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dublör Mehmet Tan, geçtiğimiz aylarda Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü olduğu sahneyi paylaşmış ve bu videoyla gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un sahnesini yayınladıktan sonra hiçbir iş alamadığını açıkladı.
Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş.
Keşfet
ile ziyaret ettiğin
tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Sana Özel Seçtiklerimiz
Yorumlar Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın