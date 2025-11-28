onedio
Özel Röportaj: Kıvanç Tatlıtuğ'un Dublörü Mehmet Tan, Hiçbir Yerden İş Alamadığını Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.11.2025 - 14:45

Aylar önce paylaştığı Aile dizisinde rol aldığı sahneyi paylaşan dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sahnenin ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Videonun yayılmasının ardından birlikte çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını açıklayan Mehmet Tan, aradan geçen aylarda da hiçbir iş alamadığını açıkladı. Mehmet Tan'la yaptığımız özel röportajda videonun ardından neler yaşadığını anlattı.

Dublör Mehmet Tan, geçtiğimiz aylarda Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü olduğu sahneyi paylaşmış ve bu videoyla gündem olmuştu.

Paylaşılan sahnenin ardından Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı. Sahne sosyal medyadaki gündemini korurken dublör Mehmet Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını duyurmuştu. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Mehmet Tan'la yaptığımız özel röportajında bu olayın ardından hayatında nelerin değiştiğini konuştuk.

Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un sahnesini yayınladıktan sonra hiçbir iş alamadığını açıkladı.

Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un sahnesini yayınlamasının ardından 3 kanalın kendisine ulaştığını ve röportaj yapmak istediklerini söyledi. Ertesi gün kanalların birer birer röportajlarını iptal ettiğini dile getiren Mehmet Tan, 'Nedenini sorduğumda bana yalnızca iki kanal dönüş yaptı ve haber değeri olmadığını belirttiler. Kıvanç Tatlıtuğ'un menajerinin kanalları arayarak 'Eğer haber yaparsanız Kıvanç Tatlıtuğ'u bir daha bu kanala çıkarmam' dediğini öğrendim. Bir süre sonra Kıvanç Tatlıtuğ bana desteğini açıkladı. O desteğini açıkladıktan sonra birkaç iş görüşmem oldu ancak gerçekleşme aşamalarında bütün işlerim iptal oldu.' dedi.

Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş.

Dublör Mehmet Tan, yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte daha çok umutsuzluğa kapıldığını ve 'aksiyon oyuncusu' olmak isterken kendisine başka bir yol çizmek zorunda kalacağını açıkladı. Sektörde tüm kapıların birer birer kapandığını açıklayan Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un destek açıklamasından sonra kendisiyle irtibata geçmediğini de belirtti. Tan, 'Hiçbir iş alamadım, hiçbir muhatap bulamıyorum. Bana neden olmadığını da açıklamıyorlar. Borçlarımdan dolayı arabam bağlandı. Bizim 1 yıllık anlaşmamız oluyor ve sık sık çekim yaptığımız sahnelerin videolarını paylaşıyoruz. İlk kez paylaşmadım ama şanssızlığım Kıvanç Bey'in linçlenmesi oldu. Haksız yere eleştirilince olay bana patladı ve ben işsiz kaldım.' açıklamasında bulundu.

