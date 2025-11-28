Özel Röportaj: Kıvanç Tatlıtuğ'un Dublörü Mehmet Tan, Hiçbir Yerden İş Alamadığını Anlattı!

Dublör Mehmet Tan, yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte daha çok umutsuzluğa kapıldığını ve 'aksiyon oyuncusu' olmak isterken kendisine başka bir yol çizmek zorunda kalacağını açıkladı. Sektörde tüm kapıların birer birer kapandığını açıklayan Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un destek açıklamasından sonra kendisiyle irtibata geçmediğini de belirtti. Tan, 'Hiçbir iş alamadım, hiçbir muhatap bulamıyorum. Bana neden olmadığını da açıklamıyorlar. Borçlarımdan dolayı arabam bağlandı. Bizim 1 yıllık anlaşmamız oluyor ve sık sık çekim yaptığımız sahnelerin videolarını paylaşıyoruz. İlk kez paylaşmadım ama şanssızlığım Kıvanç Bey'in linçlenmesi oldu. Haksız yere eleştirilince olay bana patladı ve ben işsiz kaldım.' açıklamasında bulundu.