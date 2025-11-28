Galada Topuklu Krizi: Leyla Tanlar'ın Stiletto Ayakkabılarıyla Denge Mücadelesi Olay Oldu!
Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Timuçin Esen ve Leyla Tanlar’ın yer aldığı Erken Kış filminin galası çok konuşulan anlara sahne oldu. Şık siyah kombiniyle galaya katılan Leyla Tanlar, yüksek topuklu stilettolarıyla merdivenlerden inerken zor anlar yaşadı. Yanındaki kişinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan genç oyuncunun o anları sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.
İşte gelen yorumlar 👇
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Erken Kış filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.
Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Tanlar’ın şıklığının yanı sıra stilettolarıyla verdiği mücadele oldu.
