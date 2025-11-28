Galada Topuklu Krizi: Leyla Tanlar'ın Stiletto Ayakkabılarıyla Denge Mücadelesi Olay Oldu!

Başrolleri paylaşan Timuçin Esen ve Leyla Tanlar’ın katılımıyla gerçekleşen gösterim, hem sinemaseverleri hem de basın mensuplarını bir araya getirdi. Özellikle genç oyuncu Leyla Tanlar’ın gecedeki şıklığı göz kamaştırdı. Siyah Kalp, Güzel Günler ve Paramparça gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Tanlar, gala için siyah ve iddialı bir kombin tercih etti.