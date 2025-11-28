onedio
Galada Topuklu Krizi: Leyla Tanlar'ın Stiletto Ayakkabılarıyla Denge Mücadelesi Olay Oldu!

Galada Topuklu Krizi: Leyla Tanlar'ın Stiletto Ayakkabılarıyla Denge Mücadelesi Olay Oldu!

Gülistan Başköy
28.11.2025 - 12:50

Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Timuçin Esen ve Leyla Tanlar’ın yer aldığı Erken Kış filminin galası çok konuşulan anlara sahne oldu. Şık siyah kombiniyle galaya katılan Leyla Tanlar, yüksek topuklu stilettolarıyla merdivenlerden inerken zor anlar yaşadı. Yanındaki kişinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan genç oyuncunun o anları sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı. 

İşte gelen yorumlar 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Erken Kış filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.

Sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Erken Kış filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.

Başrolleri paylaşan Timuçin Esen ve Leyla Tanlar’ın katılımıyla gerçekleşen gösterim, hem sinemaseverleri hem de basın mensuplarını bir araya getirdi. Özellikle genç oyuncu Leyla Tanlar’ın gecedeki şıklığı göz kamaştırdı. Siyah Kalp, Güzel Günler ve Paramparça gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Tanlar, gala için siyah ve iddialı bir kombin tercih etti.

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Tanlar’ın şıklığının yanı sıra stilettolarıyla verdiği mücadele oldu.

