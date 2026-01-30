Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Fatih’i Emre Dinler’in Setten İlk Kareleri

Seray Kaya ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Emre Dinler’in setten ilk kareleri yayınlanınca sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti bu sezon hiçbir sezon olmadığı kadar gelişmeye ev sahipliği yaptı. Başlıca rollerde olan birçok oyuncu kadrodan ayrıldı, hikayenin seyri değişti, eski oyuncular geri döndü derken yaşananları takip etmekte zorlanan izleyiciler de oldu. Bakalım yeni Fatih’le birlikte Kızılcık Şerbeti nasıl olacak?