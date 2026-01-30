Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Fatih’i Emre Dinler’in Setten İlk Kareleri
Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan gelişmeler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Doğukan Güngör’ün dizinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncunun kadrodan ayrılması sevenlerini üzerken Fatih karakterini kimin oynayacağı merak konusuydu. Çok geçmeden Emre Dinler’in yeni Fatih olacağı açıklanmıştı. Şimdiyse oyuncunun setten ilk kareleri paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Doğukan Güngör Show TV yönetiminin kararıyla diziden çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse yeni Fatih olan Emre Dinler sete çıktı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın