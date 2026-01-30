onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i Emre Dinler'in Setten İlk Kareleri

Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Fatih’i Emre Dinler’in Setten İlk Kareleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.01.2026 - 14:23

Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan gelişmeler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Doğukan Güngör’ün dizinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncunun kadrodan ayrılması sevenlerini üzerken Fatih karakterini kimin oynayacağı merak konusuydu. Çok geçmeden Emre Dinler’in yeni Fatih olacağı açıklanmıştı. Şimdiyse oyuncunun setten ilk kareleri paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim…

Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Doğukan Güngör Show TV yönetiminin kararıyla diziden çıkarılmıştı.

Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Doğukan Güngör Show TV yönetiminin kararıyla diziden çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncu dizi başladığından bu yana dile kolay 4 sezondur Fatih karakterine hayat veriyordu. Haberi aldıktan sonra sitemkar bir paylaşım yapmış, geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan vedada da gözyaşlarına hakim olamamıştı. Güngör’e sosyal medyada destek yorumları gelmeye devam ediyor.

Şimdiyse yeni Fatih olan Emre Dinler sete çıktı.

Şimdiyse yeni Fatih olan Emre Dinler sete çıktı.

Seray Kaya ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Emre Dinler’in setten ilk kareleri yayınlanınca sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. 

Kızılcık Şerbeti bu sezon hiçbir sezon olmadığı kadar gelişmeye ev sahipliği yaptı. Başlıca rollerde olan birçok oyuncu kadrodan ayrıldı, hikayenin seyri değişti, eski oyuncular geri döndü derken yaşananları takip etmekte zorlanan izleyiciler de oldu. Bakalım yeni Fatih’le birlikte Kızılcık Şerbeti nasıl olacak?

👇

👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın