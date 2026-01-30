Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacıları Deniz ve Eren’e Aşk İddialarını Sordu

Hangisi doğru hangisi gerçek derken Survivor izleyicileri ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığını merak etmeye başladı. Yalnızca arkadaş olduklarını dile getirenler de oldu.

Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz akşam (29 Ocak Perşembe) yayınlanan yeni bölümde konseyde Deniz ve Eren’e fotoğraflarını göstererek gerçekliğini sorguladı. Yarışmacılar konunun sosyal medyada gündem olduğunu duyunca şaşkınlık yaşadı. Kimi fotoğrafların gerçek kimisinin de yapay zekayla yapıldığını söylediler.