Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacıları Deniz ve Eren’e Aşk İddialarını Sordu
Survivor 2026 başlamasıyla birlikte yalnızca ekranlarda değil sosyal medyada da hakimiyet kurdu. Survivor izleyicileri, yarışmacıları araştırırken bir aşk iddiasını da başlatmıştı. Yarışmacılardan Deniz ve Eren’in geçtiğimiz yıllara ait fotoğrafları ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları adeta coşmuştu. Acun Ilıcalı ise konuyu konseye taşıdı ve yarışmacılara aşk iddiasını sordu. Gelin detaylara geçelim!
Deniz ve Eren’in fotoğrafları kısa sürede yayılınca yapay zeka ile oluşturulan yeni fotoğraflar da hızla arttı.
