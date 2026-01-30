onedio
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacıları Deniz ve Eren’e Aşk İddialarını Sordu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
30.01.2026 - 12:48

Survivor 2026 başlamasıyla birlikte yalnızca ekranlarda değil sosyal medyada da hakimiyet kurdu. Survivor izleyicileri, yarışmacıları araştırırken bir aşk iddiasını da başlatmıştı. Yarışmacılardan Deniz ve Eren’in geçtiğimiz yıllara ait fotoğrafları ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları adeta coşmuştu. Acun Ilıcalı ise konuyu konseye taşıdı ve yarışmacılara aşk iddiasını sordu. Gelin detaylara geçelim!

Deniz ve Eren’in fotoğrafları kısa sürede yayılınca yapay zeka ile oluşturulan yeni fotoğraflar da hızla arttı.

Hangisi doğru hangisi gerçek derken Survivor izleyicileri ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığını merak etmeye başladı. Yalnızca arkadaş olduklarını dile getirenler de oldu. 

Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz akşam (29 Ocak Perşembe) yayınlanan yeni bölümde konseyde Deniz ve Eren’e fotoğraflarını göstererek gerçekliğini sorguladı. Yarışmacılar konunun sosyal medyada gündem olduğunu duyunca şaşkınlık yaşadı. Kimi fotoğrafların gerçek kimisinin de yapay zekayla yapıldığını söylediler.

İşte programda yaşananlar 👇

