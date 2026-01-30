29 Ocak Reyting Sonuçları Açıklandı: Perşembenin Birincisi Kim Oldu?

Bu akşamın en çok izleneni UEFA Avrupa Ligi’ndeki FCSB-Fenerbahçe maçı oldu; spor karşılaşması Total, AB ve ABC1’de sıralamalarda birinci olarak yer aldı.

NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi de reytinglerde güçlü performans gösteren yapımlar arasındaydı. Dizi maç olmayan her hafta birinci olmayı başaran iddiaları yapımlardan. Bu hafta maç nedeniyle listelerde ikinci oldu.