29 Ocak Reyting Sonuçları Açıklandı: Perşembenin Birincisi Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
30.01.2026 - 10:58

29 Ocak 2026 Perşembe gecesi televizyon ekranlarında reyting rekabeti sert geçti. Farklı türlerdeki diziler, programlar ve büyük ilgi gören futbol karşılaşması izleyici tercihlerini şekillendirdi. İnci Taneleri dizisinin sezon açılışı dikkat çekti. Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı gibi yapımlar sadık izleyicilerini topladı. Ayrıca TRT 1’de Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı futbolseverleri ekran başına çekti. Peki ya 29 Ocak akşamının birincisi kim oldu?

29 Ocak 2026 Perşembe gecesi yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı.

Bu akşamın en çok izleneni UEFA Avrupa Ligi’ndeki FCSB-Fenerbahçe maçı oldu; spor karşılaşması Total, AB ve ABC1’de sıralamalarda birinci olarak yer aldı.

NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi de reytinglerde güçlü performans gösteren yapımlar arasındaydı. Dizi maç olmayan her hafta birinci olmayı başaran iddiaları yapımlardan. Bu hafta maç nedeniyle listelerde ikinci oldu.

Öte yandan İnci Taneleri’nin dört gözle beklenen yeni sezonunun ilk bölümü ekranlara damga vurdu.

Dizi, AB’de Halef’i takip ederek üçüncü oldu. Total’de 7. olarak yer alırken, ABC1’de ise 5. oldu. Zaman içerisinde Halef’e güçlü bir rakip olacak mı birlikte göreceğiz. 

Perşembe günü yayınlanan bir diğer dizi ise Veliaht’tı. Veliaht sevilen bir dizi olup, izleyici kitlesini oturtsa da reytinglerde istediği çıkışı bir türlü yakalayamıyor. Dizi Total’de 8., AB’de 6., ABC1’de ise 8. oldu.

29 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1

Halef Köklerin ÇağrısıNOW

Esra Erol’da — ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Halef Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

İnci TaneleriKanal D

Veliaht — Show TV

ATV Ana Haber — ATV

Survivor — TV8

29 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1

Halef Köklerin Çağrısı — NOW

İnci Taneleri — Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

Veliaht — Show TV

İnci Taneleri (Özet) — Kanal D

Survivor — TV8

Kim Milyoner Olmak İster — ATV

Esra Erol’da — ATV

29 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1

Halef Köklerin Çağrısı — NOW

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Esra Erol’da — ATV

İnci Taneleri — Kanal D

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

Halef Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW

Veliaht — Show TV

İnci Taneleri (Özet) — Kanal D

ATV Ana Haber — ATV

