onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor’a Giden Doğuş’un Eşi Serzenişte Bulundu: “Geri Dön”

Survivor’a Giden Doğuş’un Eşi Serzenişte Bulundu: “Geri Dön”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.01.2026 - 23:54

Survivor 2026 tam gaz devam ediyor. 1 Ocak’ta başlayan program ekranlara dönüşüyle birlikte izleyicilerini yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Uzun zaman sonra Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle açılışı yapan yarışmada geçtiğimiz bölümlerde All Star’lar da kadroya dahil olmuştu. Doğuş da yarışmaya dönen isimlerdendi. Şimdiyse Doğuş’un eşi muhabirlerle olan bir sohbetinde sitem etmesiyle gündeme geldi. Gelin neler demiş birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor’ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star’larla birlikte programa yeniden katıldı.

Survivor’ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star’larla birlikte programa yeniden katıldı.

Dominik’ e giden isimlerin geride bıraktığı yakınları için ayrılığa alışmak mental açıdan zorlayıcı olabiliyor. Doğuş’un eşi de muhabirlerle yaptığı röportajında eşine olan özlemine dair dert yandı. Geri dönmesi için seslendi. 

“Kurban olayım geri dön. Çocuklar çok ağlıyor, bu durum derslerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Böyle olacağını bilseydim gitmesine izin vermezdim.”

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın