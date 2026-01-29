Survivor’a Giden Doğuş’un Eşi Serzenişte Bulundu: “Geri Dön”
Survivor 2026 tam gaz devam ediyor. 1 Ocak’ta başlayan program ekranlara dönüşüyle birlikte izleyicilerini yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Uzun zaman sonra Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle açılışı yapan yarışmada geçtiğimiz bölümlerde All Star’lar da kadroya dahil olmuştu. Doğuş da yarışmaya dönen isimlerdendi. Şimdiyse Doğuş’un eşi muhabirlerle olan bir sohbetinde sitem etmesiyle gündeme geldi. Gelin neler demiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor’ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star’larla birlikte programa yeniden katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın