Raşit Bağzıbağlı Ava Yaman’ın O Ses’teki Elbisesini Yorumladı

Bağzıbağlı, elbiseyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Herkesin gardırobunda olması gereken bir elbise” ifadesini kullandı. Bu yorum, elbisenin zamansız ve her döneme uyum sağlayan bir parça olduğuna işaret etti. Raşit Bağzıbağlı, yıllardır pek çok ünlü ismin özel davet ve sahne tasarımlarına imza atan deneyimli bir modacı olarak biliniyor. Onun yorumunun bu kadar ilgi görmesi de tesadüf sayılmıyor. Ava Yaman’ın seçtiği elbise, abartıdan uzak ama güçlü bir etki yaratmıştı. Genç oyuncunun hem ekran performansı hem de stil duruşu, önümüzdeki dönemde daha sık konuşulacağa benziyor.