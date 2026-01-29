onedio
Raşit Bağzıbağlı Ava Yaman’ın O Ses’teki Elbisesini Yorumladı

Elif Sude Yenidoğan
29.01.2026 - 21:48

Taşacak Bu Deniz dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Ava Yaman, bu kez oyunculuğuyla değil tarzıyla gündeme geldi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinde giydiği kırmızı elbise, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekmişti. Şıklığı ve sade duruşuyla öne çıkan elbise, izleyicilerden tam not almıştı. Şimdiyse elbiseyle ilgili en dikkat çekici yorum ise ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı’dan geldi. 

İşte detaylar…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, son dönemin en hızlı yükselen genç oyuncuları arasında gösteriliyor.

Dizideki doğal oyunculuğu ve güçlü ekran enerjisiyle dikkat çeken Yaman, yılbaşı gecesi katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında da adından söz ettirmişti. Kırmızı elbisesiyle sahneye çıktığı anlar, sosyal medyada kısa sürede paylaşılmıştı. Elbisenin sade ama iddialı çizgisi, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu.

Moda dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Raşit Bağzıbağlı da bu görünümü yorumlayanlardan biri oldu.

Bağzıbağlı, elbiseyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Herkesin gardırobunda olması gereken bir elbise” ifadesini kullandı. Bu yorum, elbisenin zamansız ve her döneme uyum sağlayan bir parça olduğuna işaret etti. Raşit Bağzıbağlı, yıllardır pek çok ünlü ismin özel davet ve sahne tasarımlarına imza atan deneyimli bir modacı olarak biliniyor. Onun yorumunun bu kadar ilgi görmesi de tesadüf sayılmıyor. Ava Yaman’ın seçtiği elbise, abartıdan uzak ama güçlü bir etki yaratmıştı. Genç oyuncunun hem ekran performansı hem de stil duruşu, önümüzdeki dönemde daha sık konuşulacağa benziyor.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
