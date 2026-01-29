Yıllardır Ekranlardan Uzak Olan İsim Yeraltı Dizisiyle Dönüyor

Yayınlanan ilk bölüm, daha ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Reytinglerde de beklentinin üzerine çıkan yapım, gecenin en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı. Suç dünyasının iç yüzünü anlatan hikaye, ilk bölümden merak duygusunu diri tutmayı başardı. Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yeraltı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı anlatımıyla sezonun en dikkat çeken yeni dizilerinden biri olacağının sinyalini verdi.