Yıllardır Ekranlardan Uzak Olan İsim Yeraltı Dizisiyle Dönüyor

Yıllardır Ekranlardan Uzak Olan İsim Yeraltı Dizisiyle Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.01.2026 - 20:09

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen bir oyuncu, yeni bir diziyle yeniden sete çıkıyor. Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Yeraltı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dizinin hikayesine önemli bir karakterin dahil olacağı öğrenildi. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeraltı, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yeraltı, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan ilk bölüm, daha ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Reytinglerde de beklentinin üzerine çıkan yapım, gecenin en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı. Suç dünyasının iç yüzünü anlatan hikaye, ilk bölümden merak duygusunu diri tutmayı başardı. Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yeraltı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı anlatımıyla sezonun en dikkat çeken yeni dizilerinden biri olacağının sinyalini verdi.

Şimdiyse Ece Çeşmioğlu'nun uzun bir aranın ardından Yeraltı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığı açıklandı.

Şimdiyse Ece Çeşmioğlu’nun uzun bir aranın ardından Yeraltı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığı açıklandı.

Başarılı oyuncu dizide “Hülya” karakterine hayat verecek. Hülya’nın hikayeye dahil olmasıyla dizinin temposunun artması bekleniyor. Dizinin senaryosunu Raci Şaşmaz ve Berna Aruz kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk bulunuyor. 

Bakalım Yeraltı’nın ekran yolculuğu nasıl olacak? Başlangıç iddialıydı, devamında da aynı başarıyı yakalayacak mı izleyip göreceğiz!

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
