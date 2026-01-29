Yıllardır Ekranlardan Uzak Olan İsim Yeraltı Dizisiyle Dönüyor
Uzun süredir ekranlarda görülmeyen bir oyuncu, yeni bir diziyle yeniden sete çıkıyor. Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Yeraltı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dizinin hikayesine önemli bir karakterin dahil olacağı öğrenildi. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeraltı, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Şimdiyse Ece Çeşmioğlu’nun uzun bir aranın ardından Yeraltı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığı açıklandı.
