Selena Dizisinin Aslı'sı Selda Özbek'ten Diziyle İlgili İtiraf

Selena Dizisinin Aslı'sı Selda Özbek'ten Diziyle İlgili İtiraf

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2026 - 15:56

2006 ve 2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisi özellikle çocuk ve gençlerin gözdesi olmayı başarmıştı. Günümüzde tekrarları yayınlanan ve hala sıkça izlenen dizinin oyuncuları da izleyicileri kadar diziyi gündemde tutmaya devam ediyor. Selena'da Aslı karakterine hayat veren Selda Özbek de diziyle ilgili bir itirafta bulundu.

Sinem Kobal'ın başrolünde rol aldığı Selena dizisi ekranların en sevilen çocuk-gençlik dizilerinden biri olmayı başardı.

Sinem Kobal'ın başrolünde rol aldığı Selena dizisi ekranların en sevilen çocuk-gençlik dizilerinden biri olmayı başardı.

Final yapalı 17 yıl olmasına rağmen hala ekranlarda yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi gündemde kalmayı sürdürüyor. Dizide rol alan oyuncular da diziden bahsetmeye devam ediyor.

Selena'da Aslı karakterine hayat veren Selda Özbek, diziyle ilgili bir itirafta bulundu.

Selena'da Aslı karakterine hayat veren Selda Özbek, diziyle ilgili bir itirafta bulundu.

Selda Özbek, “Anneannem ilk iki bölümü izledikten sonra ‘Sen o yetim kızlara niye kötü davranıyorsun?’ diyerek diziyi izlemeyi bıraktı.” açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
