Esra Ezmeci'nin Yayınına Katılan Gülseren-Mehmet Ali Erbil Çiftine Sorulan Yatak Odası Sorusu Kızdırdı

Bu soruya Mehmet Ali Erbil anında 'Ben' diyerek cevap verdi. Hemen ardından Esra Ezmeci, 'Burada ne yani? Bunu neden merak ettiniz?' diye sordu. Aynı izleyici 'Gülseren Hanım genç bir bayan ya, yeni de evliler, kocasıyla cilveleşmek filan ister, bunları Mehmet Ali Bey karşılayabiliyor mu?' cevabını verdi. Bunun üzerine stüdyoda ortam gerildi.

Gülseren Erbil ciddileşerek 'Bunlar çok özel sorular. Bunlar iki kişinin arasında, evdeki şeyler. Nasıl ben size sormuyorsam... Bence bunu geçelim.' cevabını verdi.