Esra Ezmeci'nin Yayınına Katılan Gülseren-Mehmet Ali Erbil Çiftine Sorulan Yatak Odası Sorusu Kızdırdı
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Her Şey Ortada programına konuk olan Gülseren-Mehmet Ali Erbil çifti hem sunucu Esra Ezmeci'nin hem de konukların sorularını yanıtladı. Bir konuğun özel hayatlarıyla ilgili sorduğu sorunun ardından ise gerginlik yaşandı.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Gülseren-Mehmet Ali Erbil çifti kısa bir süre önce boşanma kararı alıp vazgeçmişlerdi.
Bir izleyici, "Aranızda ciddi anlamda bir yaş farkı var. Akşamları oturduğunuzda ilk önce hanginiz uyuyor?" diye sordu.
