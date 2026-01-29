onedio
Esra Ezmeci'nin Yayınına Katılan Gülseren-Mehmet Ali Erbil Çiftine Sorulan Yatak Odası Sorusu Kızdırdı

Esra Ezmeci'nin Yayınına Katılan Gülseren-Mehmet Ali Erbil Çiftine Sorulan Yatak Odası Sorusu Kızdırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2026 - 14:40

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Her Şey Ortada programına konuk olan Gülseren-Mehmet Ali Erbil çifti hem sunucu Esra Ezmeci'nin hem de konukların sorularını yanıtladı. Bir konuğun özel hayatlarıyla ilgili sorduğu sorunun ardından ise gerginlik yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Gülseren-Mehmet Ali Erbil çifti kısa bir süre önce boşanma kararı alıp vazgeçmişlerdi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Gülseren-Mehmet Ali Erbil çifti kısa bir süre önce boşanma kararı alıp vazgeçmişlerdi.

Sık sık gündem olan ikili bu kez Esra Ezmeci'nin Her Şey Ortada programına konuk oldular. Programda samimi açıklamalarıyla kahkahaya boğan ikili, gelen bir soru karşısında bir anda gerildi.

Bir izleyici, "Aranızda ciddi anlamda bir yaş farkı var. Akşamları oturduğunuzda ilk önce hanginiz uyuyor?" diye sordu.

Bir izleyici, "Aranızda ciddi anlamda bir yaş farkı var. Akşamları oturduğunuzda ilk önce hanginiz uyuyor?" diye sordu.

Bu soruya Mehmet Ali Erbil anında 'Ben' diyerek cevap verdi. Hemen ardından Esra Ezmeci, 'Burada ne yani? Bunu neden merak ettiniz?' diye sordu. Aynı izleyici 'Gülseren Hanım genç bir bayan ya, yeni de evliler, kocasıyla cilveleşmek filan ister, bunları Mehmet Ali Bey karşılayabiliyor mu?' cevabını verdi. Bunun üzerine stüdyoda ortam gerildi. 

Gülseren Erbil ciddileşerek 'Bunlar çok özel sorular. Bunlar iki kişinin arasında, evdeki şeyler. Nasıl ben size sormuyorsam... Bence bunu geçelim.' cevabını verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
