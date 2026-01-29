onedio
Survivor 2026 ile İlgili Yapılmış Birbirinden Komik Paylaşımlar

Survivor 2026 ile İlgili Yapılmış Birbirinden Komik Paylaşımlar

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy
29.01.2026 - 13:59

Survivor 2026'da birbirinden renkli isimler yarışırken izleyiciler de ekran başında mizah şöleni yaratmaya devam ediyor. Neredeyse her yarışmacıyla ilgili attıkları tweetlerle kahkahaya boğan kullanıcıları sizler için derledik. Bakalım X kullanıcıları, ada hayatını mizahlarıyla pişirerek bize neler sunmuşlar?

1. Mavi takım yeniden doğdu all starlar gelince

2. "Ben de senin" mi dedi o? 😂

3. Sakat olduğu için yapmış ne var ki bunda?

4. Bayhan'ın seyir zevki bu kadar yüksek olmak zorunda mı?

5. Survivor Olimpiyatları güzel fikir

6. Seren Ay the hunter

7. Seyit'in kritik anlarda bu capsle ortaya çıkışı muazzam

8. Yolu Nagihan tarif etmiş olabilir

9. Bayhan ve Nagihan ilişkisi bizi daha çok güldürecek gibi

10. 😂

11. Acun abi bizim bir evlilik işimiz vardı abi

12. Geçmiş olsun müren balığı

13. Survivor 'Bayhan' 2026

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
TV Editörü

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
