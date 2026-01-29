Survivor 2026 ile İlgili Yapılmış Birbirinden Komik Paylaşımlar
Survivor 2026'da birbirinden renkli isimler yarışırken izleyiciler de ekran başında mizah şöleni yaratmaya devam ediyor. Neredeyse her yarışmacıyla ilgili attıkları tweetlerle kahkahaya boğan kullanıcıları sizler için derledik. Bakalım X kullanıcıları, ada hayatını mizahlarıyla pişirerek bize neler sunmuşlar?
1. Mavi takım yeniden doğdu all starlar gelince
2. "Ben de senin" mi dedi o? 😂
3. Sakat olduğu için yapmış ne var ki bunda?
4. Bayhan'ın seyir zevki bu kadar yüksek olmak zorunda mı?
5. Survivor Olimpiyatları güzel fikir
6. Seren Ay the hunter
7. Seyit'in kritik anlarda bu capsle ortaya çıkışı muazzam
8. Yolu Nagihan tarif etmiş olabilir
9. Bayhan ve Nagihan ilişkisi bizi daha çok güldürecek gibi
10. 😂
11. Acun abi bizim bir evlilik işimiz vardı abi
12. Geçmiş olsun müren balığı
13. Survivor 'Bayhan' 2026
