Taşacak Bu Deniz'de İlerleyen Bölümlerle İlgili Spoiler Verilmiş
Eleni'yle ilgili sırrı artık bir an önce öğrenmelerini beklediğimiz Taşacak Bu Deniz'de sır açığa çıkmamasına rağmen ortalık karışmaya devam ediyor. Adil'in bu büyük sırrı öğrendikten sonra ne yapacağını tüm izleyici merak ederken intikam almaya kimden başlayacağına dair dizide spoiler verildiği ortaya çıktı.
TRT 1'in reyting zirvesinde yer alan dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin Adil ve Esme'nin kızı olduğu gerçeği bir an önce ortaya çıksın istiyoruz.
Taşacak Bu Deniz'in geçmiş bölümünde İso ve Zarife'nin bir sahnesinde aslında spoiler verildiği ortaya çıktı.
