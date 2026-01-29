onedio
Taşacak Bu Deniz'de İlerleyen Bölümlerle İlgili Spoiler Verilmiş

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2026 - 11:58

Eleni'yle ilgili sırrı artık bir an önce öğrenmelerini beklediğimiz Taşacak Bu Deniz'de sır açığa çıkmamasına rağmen ortalık karışmaya devam ediyor. Adil'in bu büyük sırrı öğrendikten sonra ne yapacağını tüm izleyici merak ederken intikam almaya kimden başlayacağına dair dizide spoiler verildiği ortaya çıktı.

TRT 1'in reyting zirvesinde yer alan dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin Adil ve Esme'nin kızı olduğu gerçeği bir an önce ortaya çıksın istiyoruz.

Fakat hem Esme hem de biz, Adil bu gerçeği öğrenirse yapacaklarından şüpheliyiz. Öncelikle bunu bilen herkes için fırtına gibi esecek Adil'in 20 yılın intikamını almaya kimden başlayacağı ise tartışma konusu.

Taşacak Bu Deniz'in geçmiş bölümünde İso ve Zarife'nin bir sahnesinde aslında spoiler verildiği ortaya çıktı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
