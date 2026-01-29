onedio
Survivor'da Kadınlar Regl Olmuyor mu?

29.01.2026 - 08:50

Survivor'la ilgili bu zamana kadar en çok merak edilen sorulardan biri kadınların regl düzeniyle ilgili. Her gün yarışmalara çıkan kadınların regl olup olmadığı, eğer oluyorlarsa durumu nasıl idare ettikleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eski yarışmacılardan Semih Öztürk merak edilen bu soruyu kadın yarışmacılardan aldığı bilgiyle cevapladı.

Survivor'da kadınlar regl oluyor mu, olmuyor mu? Survivor'da kadınlar neden regl olmuyor? İşte detaylar...

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sürerken, Survivor'la ilgili merak edilen konular yeniden birer birer gündem olmaya başlıyor.

Ada hayatıyla ilgili pek çok konu gizemini korumayı sürdürüyor. Survivor'da yarışmacıların günlük rutinlerine dair merak edilenler yıllardır tartışma konusu oluyor. Yarışmacılar Survivor'da tuvaletlerini nereye yapıyor, gerçekten aç mı kalıyorlar gibi soruların yanı sıra 'Survivor'da kadınlar regl oluyor mu, olmuyor mu?', 'Survivor'da kadınlar neden regl olmuyor?' soruları da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Survivor'la tanınan Semih Öztürk, kadın arkadaşlarından aldığı bilgiyle bu soruya cevap verdi.

