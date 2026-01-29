Survivor'da Kadınlar Regl Olmuyor mu?
Survivor'la ilgili bu zamana kadar en çok merak edilen sorulardan biri kadınların regl düzeniyle ilgili. Her gün yarışmalara çıkan kadınların regl olup olmadığı, eğer oluyorlarsa durumu nasıl idare ettikleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eski yarışmacılardan Semih Öztürk merak edilen bu soruyu kadın yarışmacılardan aldığı bilgiyle cevapladı.
Survivor'da kadınlar regl oluyor mu, olmuyor mu? Survivor'da kadınlar neden regl olmuyor? İşte detaylar...
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sürerken, Survivor'la ilgili merak edilen konular yeniden birer birer gündem olmaya başlıyor.
Survivor'la tanınan Semih Öztürk, kadın arkadaşlarından aldığı bilgiyle bu soruya cevap verdi.
