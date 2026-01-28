Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan Kamera Arkası Paylaşımı!
TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, sosyal medya hesabından set arkasında çektikleri eğlenceli videoyu paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başladığı andan itibaren izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz saatlerde de dizinin Esme'si Deniz Baysal'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
