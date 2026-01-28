onedio
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan Kamera Arkası Paylaşımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.01.2026 - 20:34

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, sosyal medya hesabından set arkasında çektikleri eğlenceli videoyu paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başladığı andan itibaren izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Temposunu hiç düşürmeyen hikayesiyle sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz'in kadrosunda her bir isim yıldızını iyice parlattı. Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı dizi, reytinglerdeki güçlü duruşunu halen koruyor. 

Kamera arkasından paylaşılan görüntüler ise her seferinde büyük dikkat çekiyor!

Geçtiğimiz saatlerde de dizinin Esme'si Deniz Baysal'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
