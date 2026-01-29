onedio
Haberler
Test
Hangi Survivor 2026 Yarışmacısısın?

Hangi Survivor 2026 Yarışmacısısın?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2026 - 12:59

Survivor 2026 bu sene bir başka güzel! Yepyeni yarışmacılar, ada hayatı, cezalar derken Survivor'ı izlemeye resmen doyamadık. Peki, sen Survivor'a katılan hangi yarışmacı olurdun? Bakalım senin karakterin bu yarışmacılardan hangisine daha yakın?

Hazırsan test başlasın!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Bu cezalardan hangisini daha kolay yapardın?

2. Bu cezalardan hangisini daha kolay yapardın?

3. Denizde poğaça bulsan "yemek bulanındır" deyip tek başına mı yerdin yoksa takımınla paylaşır mıydın?

3. Denizde poğaça bulsan "yemek bulanındır" deyip tek başına mı yerdin yoksa takımınla paylaşır mıydın?

4. Survivor'a katılsan adadaki en büyük tartışmayı hangi konuda yaşardın?

4. Survivor'a katılsan adadaki en büyük tartışmayı hangi konuda yaşardın?

5. Hamam böcekleri arasından çilek yakalamak gibi bir ceza alsan, iki ödülü feda etmek uğruna yapmaz mıydın yoksa ne olursa olsun mutlaka dener miydin?

5. Hamam böcekleri arasından çilek yakalamak gibi bir ceza alsan, iki ödülü feda etmek uğruna yapmaz mıydın yoksa ne olursa olsun mutlaka dener miydin?
6. Yarışmada kazanmak için her yol mübah. Kazanmak için ne tür yöntemlere başvurursun?

6. Yarışmada kazanmak için her yol mübah. Kazanmak için ne tür yöntemlere başvurursun?

7. Aşk hayatına dair bilinmezlerini adadayken açıklar mısın?

7. Aşk hayatına dair bilinmezlerini adadayken açıklar mısın?

8. Issız ada şartlarına ne kadar uyum sağlarsın?

8. Issız ada şartlarına ne kadar uyum sağlarsın?

9. Issız bir adadasın ve elinde kısıtlı erzak var. Bu erzağı nasıl değerlendirirsin?

9. Issız bir adadasın ve elinde kısıtlı erzak var. Bu erzağı nasıl değerlendirirsin?

10. 6 aylık zorlu bir mücadeledesin. Peki sinirlerine ne kadar hakim olabilirsin?

10. 6 aylık zorlu bir mücadeledesin. Peki sinirlerine ne kadar hakim olabilirsin?
Sen Engin Can'sın!

Sen Engin Can'sın!

Sen oyunları kendi koyduğun kurallara göre oynamaktan hoşlanıyorsun. İnsanlar ne demiş, ne düşünmüş, senden ne beklemişler hiç umurunda değil. Önce kendini düşünüyorsun, sonra da buna göre hareket ediyorsun. İnsanların görüşlerine göre hareket etmeme konusunda bir nebze haklı olabilirsin ama bazen biraz empati yapmak ve hayatımızdaki insanları da düşünmek bizi daha iyi yerlere taşıyabilir.

Sen Eren'sin!

Sen Eren'sin!

Oyunlardaki performansın ve çevikliğinle Survivor'ın aranan isimlerinden olsan da bazen yanlış insanlara kapılman sana eksi puan kazandırıyor. Çoğunluğun yanında olmak yerine daha akılcı davranarak buradaki yolculuğunu daha uzun tutabilir belki de finale kadar gidebilirsin. Tercih ise tamamen sana kalmış!

Sen Lina'sın!

Sen Lina'sın!

Sen çıtı pıtı ve narin görüntünün altında bambaşka bir insan yaşatıyorsun. Hayatında yaşadığın her şeyden ders almışsın. Yaşadığın tüm acı olaylar sana güç katmış ve böylece her güçlüğün karşısında dimdik durabilen bir insan olmuşsun. Yeni tanıştığın insanlara karşı her ne kadar narin ve ürkek yanını göstersen de bir zorlukla karşılaştığında dişlerini göstermekten kaçınmıyorsun. Hiçbir zaman sessiz kalmamaksa seni en güçlü yapan özelliğin.

Sen Onur Alp'sin!

Sen Onur Alp'sin!

Sen Survivor gibi kaosun harman olduğu bir yerde biraz duygusal kalıyorsun. Çok iyi niyetli olman ve kimseyi kırmak istememen çoğu zaman başına dert açabiliyor. İplerini kimsenin eline vermemen ise ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Sürüye ayak uydurmaktansa kendi doğrularının peşinden gitmek senin en büyük gücün. Güvendiğin kişilerle bu yolda devam!

Sen Ramazan'sın!

Sen Ramazan'sın!

Seni nasıl değerlendirebileceğimizi pek bilemiyorum açıkçası. Çok güçlüsün, insanlara en çok göstermek istediğin yanın da bu fiziksel gücün. Duygular ve düşünceler kısmında çok fazla kendini açık etmekten hoşlanmıyorsun. Ancak bu, senin hayatta genelde yanlış anlaşılmana yol açabiliyor. Belki bunu bir kalkan olarak kullanıyorsun ama dışarıdan sert bir imaj çizdiğin için insanlar etrafında yer almaktan biraz kaçınıyor olabilir.

Sen Beyza'sın!

Sen Beyza'sın!

Seni çözebilmek inan çok zor! Fikirlerini hiç düşünmeden ve esirgemeden dışa vurmaktan hoşlanıyorsun. İçinde bulunduğun hoşlanmadığın durumlardan genellikle daha kötüsünü düşünerek sıyrılmayı tercih ediyorsun. Olaylara pek karışmak gibi bir huyun yok çünkü senin kendine ait küçük, tatlı bir dünyan var. Kafanda sürekli bir şeyler döndüğü için kendini dışa vurmak bir miktar zor geliyor olabilir. Her şeyi aktarmayı sevdiğin için de çoğunlukla anlaşılmaz biri olarak görülüyorsun. Ama küçük bir çocuk karmaşıklığı gibi geldiği için herkes senin bu kafa karışıklıklarını oldukça sempatik buluyor.

Sen Deniz'sin!

Sen Deniz'sin!

Sen dünyadaki en sempatik isimlerden birisin. Girdiğin her ortamda adeta ışık saçıyorsun. İnsanlar içinde seviliyor ve destek görüyorsun. Bu da kendine olan güvenini katlamanı sağlıyor. Gücünü her şeyden önce kendinden alıyorsun, öz güvenin bu konudaki en büyük desteğin. Hassaslıkların da var elbette ama bunlar hiçbir zaman gücünün önündeki bir engel olacak kadar seni ele geçirmiyor. Aynen böyle devam et!

Sen Seren Ay'sın!

Sen Seren Ay'sın!

Sen gerçekten çok güçlüsün, belki de buralara epey zor geldin. Bu yüzden de hakkını savunmaktan asla geri kalmıyorsun. Survivor gibi bir yerde sesini çıkararak kendini göstermek senin en büyük artın fakat bunu yeri geldiği zamanlarda yapman daha isabetli olur. Yine de takım içinde daha uyumlu ve ılımlı davranışlar sergilemen seni her zaman bir adım öteye taşır.

Sen Serhan'sın!

Sen Serhan'sın!

Survivor 2026'nın en uyumlu yarışmacılarından Serhan'ın ruh eşisin diyebiliriz. Issız bir adaya düşsen Serhan gibi akıllı davranıp ortama hemen adapte olabilirsin. Becerilerini ada yaşamına uyumlandırıp balık tutmaktan ada keşfine kadar yapamayacağın şey yok. Takım arkadaşlarını ezdirmez ve her zaman 'biz' olarak düşünürsün.

Sen Bayhan'sın!

Sen Bayhan'sın!

Dışarıdan asla ıssız bir adaya uyumlu görünmesen de sen Survivor olmuşsun. Ada hayatına uyumun, takımını sahiplenmen bazılarına batsa da dışarıdan bir gözle tam olarak olman gereken yerdesin. Oyun performanslarını biraz daha artırırsan galibiyete giden yolda seni tutabilene aşk olsun! Sakinliğin ve tartışmalardan uzak durman en büyük artın olmuş durumda. Bu yoldan devam!

