Hangi Survivor 2026 Yarışmacısısın?

Seni çözebilmek inan çok zor! Fikirlerini hiç düşünmeden ve esirgemeden dışa vurmaktan hoşlanıyorsun. İçinde bulunduğun hoşlanmadığın durumlardan genellikle daha kötüsünü düşünerek sıyrılmayı tercih ediyorsun. Olaylara pek karışmak gibi bir huyun yok çünkü senin kendine ait küçük, tatlı bir dünyan var. Kafanda sürekli bir şeyler döndüğü için kendini dışa vurmak bir miktar zor geliyor olabilir. Her şeyi aktarmayı sevdiğin için de çoğunlukla anlaşılmaz biri olarak görülüyorsun. Ama küçük bir çocuk karmaşıklığı gibi geldiği için herkes senin bu kafa karışıklıklarını oldukça sempatik buluyor.