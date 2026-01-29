Hangi Survivor 2026 Yarışmacısısın?
Survivor 2026 bu sene bir başka güzel! Yepyeni yarışmacılar, ada hayatı, cezalar derken Survivor'ı izlemeye resmen doyamadık. Peki, sen Survivor'a katılan hangi yarışmacı olurdun? Bakalım senin karakterin bu yarışmacılardan hangisine daha yakın?
Hazırsan test başlasın!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Bu cezalardan hangisini daha kolay yapardın?
3. Denizde poğaça bulsan "yemek bulanındır" deyip tek başına mı yerdin yoksa takımınla paylaşır mıydın?
4. Survivor'a katılsan adadaki en büyük tartışmayı hangi konuda yaşardın?
5. Hamam böcekleri arasından çilek yakalamak gibi bir ceza alsan, iki ödülü feda etmek uğruna yapmaz mıydın yoksa ne olursa olsun mutlaka dener miydin?
6. Yarışmada kazanmak için her yol mübah. Kazanmak için ne tür yöntemlere başvurursun?
7. Aşk hayatına dair bilinmezlerini adadayken açıklar mısın?
8. Issız ada şartlarına ne kadar uyum sağlarsın?
9. Issız bir adadasın ve elinde kısıtlı erzak var. Bu erzağı nasıl değerlendirirsin?
10. 6 aylık zorlu bir mücadeledesin. Peki sinirlerine ne kadar hakim olabilirsin?
Sen Engin Can'sın!
Sen Eren'sin!
Sen Lina'sın!
Sen Onur Alp'sin!
Sen Ramazan'sın!
Sen Beyza'sın!
Sen Deniz'sin!
Sen Seren Ay'sın!
Sen Serhan'sın!
Sen Bayhan'sın!
