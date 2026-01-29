NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı’na X’te Gelen İlk Tepkiler

Aksiyon temalı dizinin hangi gün yayınlanacağı ilk açıklandığında rakibi Eşref Rüya karşısında işi zor denmişti. Aynı günde iki aksiyon temalı dizi olması X’te eleştirilmişti. Ancak Yeraltı başarılı kadrosu ve hikayesiyle öne çıkmayı başardı. Anlayacağınız çarşamba günleri ekranlarda kıran kırana bir reyting savaşı olacak gibi görünüyor.

Bölümün ardından X kullanıcısı diziseverler de coştu. Yorumlar üst üste gelirken, dizi kısa sürede viral oldu.