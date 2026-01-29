onedio
NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı’na X’te Gelen İlk Tepkiler

Elif Sude Yenidoğan
29.01.2026 - 17:20

Ne zamandır yayınlanması beklenen Yeraltı dizisi nihayet izleyiciyle buluştu. Geçtiğimiz akşam (28 Ocak Çarşamba) ilk bölümüyle yayınlanan Yeraltı, başarılı bir açılış yaptı. İzleyiciler ilk bölümün ardından X’te buluştu ve övgüleri sıraladı. Gelin Yeraltı’na gelen ilk yorumlara birlikte bakalım!

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaştığı Yeraltı reytinglerde güzel bir başlangıç yaptı.

Aksiyon temalı dizinin hangi gün yayınlanacağı ilk açıklandığında rakibi Eşref Rüya karşısında işi zor denmişti. Aynı günde iki aksiyon temalı dizi olması X’te eleştirilmişti. Ancak Yeraltı başarılı kadrosu ve hikayesiyle öne çıkmayı başardı. Anlayacağınız çarşamba günleri ekranlarda kıran kırana bir reyting savaşı olacak gibi görünüyor. 

Bölümün ardından X kullanıcısı diziseverler de coştu. Yorumlar üst üste gelirken, dizi kısa sürede viral oldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın