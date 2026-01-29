onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cem Yılmaz’dan Oğlu Kemal’le Yeni Paylaşım Geldi!

Cem Yılmaz’dan Oğlu Kemal’le Yeni Paylaşım Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.01.2026 - 20:47

Cem Yılmaz, bu kez yeni bir proje ya da espriyle değil, oğluyla paylaştığı bir selfieyle gündeme geldi. Tek bir kare kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Babasına benzerliği konuşuldu. Zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğini sorgulayanlar da az değildi. Bir dönem minik halleriyle hatırlanan o çocuk artık epey büyümüştü. Üstelik yüz hatlarıyla Cem Yılmaz’ı adeta kopyalamış gibi duruyordu. Gelin o kareyi birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yılmaz oğlu Kemal’le her paylaşım yaptığında etkileşimlerin odağı oluyor.

Cem Yılmaz oğlu Kemal’le her paylaşım yaptığında etkileşimlerin odağı oluyor.

Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal, 2012 yılında dünyaya gelmişti. Ünlü komedyenin Ahu Yağtu ile yaptığı evlilikten olan Kemal, bugün 13 yaşında. Bir zamanlar magazin sayfalarında bebek halleriyle gördüğümüz Kemal, artık genç bir delikanlı. Paylaşımdaki en dikkat çekici detay ise ne kadar hızlı büyüdüğü oldu. Birçok kullanıcı “Daha dün çocuktu” demeden edemedi.

İşte Cem Yılmaz ve oğlu Kemal’in yeni karesi 👇

İşte Cem Yılmaz ve oğlu Kemal’in yeni karesi 👇

Fotoğraf yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Takipçiler, ilk bakışta oğlunun babasına olan benzerliğine takıldı. Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, yıllar önce yollarını ayırmış olsa da oğulları konusunda her zaman dengeli bir tablo çizdi. Kemal’in hem annesine hem babasına yakın bir şekilde büyüdüğü biliniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın