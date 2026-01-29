Cem Yılmaz’dan Oğlu Kemal’le Yeni Paylaşım Geldi!

Cem Yılmaz, bu kez yeni bir proje ya da espriyle değil, oğluyla paylaştığı bir selfieyle gündeme geldi. Tek bir kare kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Babasına benzerliği konuşuldu. Zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğini sorgulayanlar da az değildi. Bir dönem minik halleriyle hatırlanan o çocuk artık epey büyümüştü. Üstelik yüz hatlarıyla Cem Yılmaz’ı adeta kopyalamış gibi duruyordu. Gelin o kareyi birlikte görelim!