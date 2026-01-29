Defne Samyeli, Kızlarıyla Yaşadığı Lüks Rezidanstaki Tehlikeyi İfşa Etti
Defne Samyeli bu kez yaptığı bir ihbarla gündeme geldi. Ünlü isim, kızlarıyla birlikte yaşadığı rezidansta yangın alarmının yıllardır çalışmadığını açıklayarak sosyal medyadan isyan etti. “Bu bir ihbar yazısıdır” diyerek yaşadıklarını tek tek anlatan Samyeli, binada yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını vurguladı. Geçmişte yaşanan bir yangını hatırlatan Samyeli, can güvenliği konusunda büyük bir ihmalkarlık olduğunu söyledi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İşte detaylar:
Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte yaşadığı rezidansta ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu açıklayarak adeta isyan etti.
Ünlü isim, iki yıl önce binada çıkan bir yangında büyük bir faciadan dönüldüğünü anlattı.
