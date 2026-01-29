onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Defne Samyeli, Kızlarıyla Yaşadığı Lüks Rezidanstaki Tehlikeyi İfşa Etti

Defne Samyeli, Kızlarıyla Yaşadığı Lüks Rezidanstaki Tehlikeyi İfşa Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.01.2026 - 15:41

Defne Samyeli bu kez yaptığı bir ihbarla gündeme geldi. Ünlü isim, kızlarıyla birlikte yaşadığı rezidansta yangın alarmının yıllardır çalışmadığını açıklayarak sosyal medyadan isyan etti. “Bu bir ihbar yazısıdır” diyerek yaşadıklarını tek tek anlatan Samyeli, binada yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını vurguladı. Geçmişte yaşanan bir yangını hatırlatan Samyeli, can güvenliği konusunda büyük bir ihmalkarlık olduğunu söyledi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte yaşadığı rezidansta ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu açıklayarak adeta isyan etti.

Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte yaşadığı rezidansta ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu açıklayarak adeta isyan etti.

Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Samyeli, yaklaşık beş yıldır yaşadığı binada yangın alarmının çalışmadığını söyledi. Paylaşımına “Bu bir ihbar yazısıdır” notunu düşen Samyeli, hem kendi ailesinin hem de binada yaşayan yüzlerce kişinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

Ünlü isim, iki yıl önce binada çıkan bir yangında büyük bir faciadan dönüldüğünü anlattı.

Ünlü isim, iki yıl önce binada çıkan bir yangında büyük bir faciadan dönüldüğünü anlattı.

Sabaha karşı çıkan yangından ancak bir görevlinin kapılarına vurmasıyla haberdar olduklarını söyleyen Samyeli, dairelerin penceresiz olması nedeniyle evin kısa sürede dumanla dolduğunu ve apar topar binayı terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Asıl dikkat çeken detay ise yapılan yangın tatbikatı oldu. Samyeli, tatbikat günü saatlerce alarm beklediklerini ancak hiçbir uyarı sistemi çalışmadığını, sonrasında da “tatbikat başarıyla tamamlandı” şeklinde bir mail atıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Binada yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını hatırlatan Samyeli, çocuklar, aileler ve hayvanların bulunduğu böyle bir yerde bu vurdumduymazlığın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

👇

👇

👇

👇

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın