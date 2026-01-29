Defne Samyeli, Kızlarıyla Yaşadığı Lüks Rezidanstaki Tehlikeyi İfşa Etti

Sabaha karşı çıkan yangından ancak bir görevlinin kapılarına vurmasıyla haberdar olduklarını söyleyen Samyeli, dairelerin penceresiz olması nedeniyle evin kısa sürede dumanla dolduğunu ve apar topar binayı terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Asıl dikkat çeken detay ise yapılan yangın tatbikatı oldu. Samyeli, tatbikat günü saatlerce alarm beklediklerini ancak hiçbir uyarı sistemi çalışmadığını, sonrasında da “tatbikat başarıyla tamamlandı” şeklinde bir mail atıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Binada yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını hatırlatan Samyeli, çocuklar, aileler ve hayvanların bulunduğu böyle bir yerde bu vurdumduymazlığın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.