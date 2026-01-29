onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi, Adana'nın Windows Tepesini Buldu

Bir İçerik Üreticisi, Adana'nın Windows Tepesini Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.01.2026 - 12:55

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisinin Adana’da yaptığı keşif, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Beyzanur isimli içerik üreticisi, Adana’nın Karataş ilçesinde çektiği görüntülerle herkese tanıdık gelen bir manzarayı hatırlattı.

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşılan görüntüler, yıllarca milyonlarca bilgisayarın masaüstünü süsleyen efsane Windows XP duvar kağıdını akıllara getirdi.

Paylaşılan görüntüler, yıllarca milyonlarca bilgisayarın masaüstünü süsleyen efsane Windows XP duvar kağıdını akıllara getirdi.

Yeşil tepeler, açık mavi gökyüzü ve neredeyse birebir aynı açı, izleyenleri yıllar öncesine götürdü. İçerik üreticisi, paylaştığı videoya “Sanırım Adana’da Windows tepesini buldum” notunu düşerken, gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları manzaranın benzerliğine şaşırırken, bazıları gerçekten Windows XP arka planının Türkiye’de çekilmiş olabileceğini bile sorgulamaya başladı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın