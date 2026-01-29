İcralık Olduğunu Gözyaşlarıyla Anlatan Metin Keçeci Aylar Sonra Galada Ortaya Çıktı
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen ardından Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşlarına sitemiyle gündeme gelen Metin Keçeci icralık olduğunu ve borçları yüzünden yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Son olarak TRT 1'de yayınlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu aylar sonra bir film galasında ortaya çıktı.
Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin gibi isimlerin yıldızının parladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı mutlaka izlemişsinizdir.
Ardından Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülenen Keçeci, icralık olduğunu ve evden atılacağını belirtmiş gözyaşlarına boğulmuştu.
Sıkıntılı günlerini az da olsa atlatan Metin Keçeci son olarak geçtiğimiz gün film galasında ortaya çıktı.
