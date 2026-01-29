İcralık Olduğunu Gözyaşlarıyla Anlatan Metin Keçeci Aylar Sonra Galada Ortaya Çıktı

'Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil, bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için, aileleri için söylüyorum. Baba, benim cenazeme gelmeyin, sokaktaki kedi köpeğe mama atın ama o cenazeye gelmeyin' sözleriyle de zor günlerden geçtiğini anlatmıştı.

Çok geçmeden güzel haber gelmiş ve TRT 1’in Vefa Sultan dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil edilmişti.