İcralık Olduğunu Gözyaşlarıyla Anlatan Metin Keçeci Aylar Sonra Galada Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
29.01.2026 - 09:50

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen ardından Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşlarına sitemiyle gündeme gelen Metin Keçeci icralık olduğunu ve borçları yüzünden yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Son olarak TRT 1'de yayınlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu aylar sonra bir film galasında ortaya çıktı.

İşte detaylar:

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin gibi isimlerin yıldızının parladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı mutlaka izlemişsinizdir.

Ekipte yer alan isimlerden biri de Metin Keçeci'ydi. Keçeci, ÇGHB bittikten sonra ekip arkadaşlarının aksine sırra kadem bastı. 

Uzun süredir herhangi bir projede izleyemediğimiz oyuncu geçtiğimiz aylarda İnci Taneleri dizisinde yer almak için teklif beklediğini vurgulamış ve teklif gelmediği için darıldığını dile getirmiş, 'Ben en son sahneye çıkacağım herhalde' sözleriyle Yılmaz Erdoğan'a imalı bir göndermede bulunmuştu.

Ardından Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülenen Keçeci, icralık olduğunu ve evden atılacağını belirtmiş gözyaşlarına boğulmuştu.

'Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil, bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için, aileleri için söylüyorum. Baba, benim cenazeme gelmeyin, sokaktaki kedi köpeğe mama atın ama o cenazeye gelmeyin' sözleriyle de zor günlerden geçtiğini anlatmıştı.

Çok geçmeden güzel haber gelmiş ve TRT 1’in Vefa Sultan dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil edilmişti.

Sıkıntılı günlerini az da olsa atlatan Metin Keçeci son olarak geçtiğimiz gün film galasında ortaya çıktı.

Son haliyle dikkat çeken oyuncunun neşeli hali kameralara yansıdı.

