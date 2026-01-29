Jennifer Lopez’in Kızı Emme’nin Umursamaz Halleri Gündem Oldu
Jennifer Lopez’in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Emme Muniz, annesiyle yaptığı bir yürüyüşte objektiflere takıldı. Lopez her zamanki şıklığıyla dikkat çekerken, Emme’nin rahat ve umursamaz halleri sosyal medyada dillere düştü.
İşte detaylar:
Jennifer Lopez, günlük hayatında bile stilinden ödün vermeyen isimlerden biri.
Son görüntülerde Jennifer Lopez her zamanki gibi bakımlı ve iddialı tarzıyla dikkat çekerken, Emme’nin hali tam tersiydi.
