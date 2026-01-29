Jennifer Lopez’in Kızı Emme’nin Umursamaz Halleri Gündem Oldu

Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken şey ne giydiği ne de yaptığı bir paylaşım oldu. Ünlü şarkıcı kızı Emme Muniz’le birlikte çıktığı bir gezintide kameralara yakalandı ve sosyal medyada konuşulan bambaşka bir detay gündeme geldi.

2004-2014 yılları arasında Marc Anthony ile evli kalan Lopez’in bu evlilikten Max ve Emme adında ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Şimdilerde 17 yaşında olan ikizlerden Max daha çok gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Emme ise zaman zaman annesiyle birlikte magazincilere yakalanıyor.