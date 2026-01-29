onedio
Jennifer Lopez’in Kızı Emme’nin Umursamaz Halleri Gündem Oldu

Jennifer Lopez’in Kızı Emme’nin Umursamaz Halleri Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.01.2026 - 08:52

Jennifer Lopez’in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Emme Muniz, annesiyle yaptığı bir yürüyüşte objektiflere takıldı. Lopez her zamanki şıklığıyla dikkat çekerken, Emme’nin rahat ve umursamaz halleri sosyal medyada dillere düştü.

İşte detaylar:

Jennifer Lopez, günlük hayatında bile stilinden ödün vermeyen isimlerden biri.

Jennifer Lopez, günlük hayatında bile stilinden ödün vermeyen isimlerden biri.

Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken şey ne giydiği ne de yaptığı bir paylaşım oldu. Ünlü şarkıcı kızı Emme Muniz’le birlikte çıktığı bir gezintide kameralara yakalandı ve sosyal medyada konuşulan bambaşka bir detay gündeme geldi.

2004-2014 yılları arasında Marc Anthony ile evli kalan Lopez’in bu evlilikten Max ve Emme adında ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Şimdilerde 17 yaşında olan ikizlerden Max daha çok gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Emme ise zaman zaman annesiyle birlikte magazincilere yakalanıyor.

Son görüntülerde Jennifer Lopez her zamanki gibi bakımlı ve iddialı tarzıyla dikkat çekerken, Emme’nin hali tam tersiydi.

Kulağında kulaklık, etrafla pek ilgilenmeyen ve kendi dünyasında gibi görünen Emme'nin bu hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kulağında kulaklık, etrafla pek ilgilenmeyen ve kendi dünyasında gibi görünen Emme’nin bu hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
