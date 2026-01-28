Berfu Yenenler’den Oğlu Kuzey’in Adına İlham Olan Finlandiya Hikayesi
Berfu Yenenler, oğlu Kuzey’in isminin hikayesini anlattı. Eser Yenenler’in evlilik teklifi için gittikleri Finlandiya’da kuzey ışıklarını göremeden döndüklerini söyleyen Yenenler, bu anının oğullarının ismine ilham olduğunu açıkladı. “Biz kendi kuzey ışığımızı başka şekilde bulduk” dedi.
İşte detaylar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miss Turkey 2015’te dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic’in programına konuk olduğunda, kendi programında bir ünlüyle ciddi bir tartışma yaşadığını ve bu yüzden o bölümü yayınlamadığını anlatmıştı.
Ünlü isim, oğlu Kuzey’in isminin hikayesini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın