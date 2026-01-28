onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Berfu Yenenler’den Oğlu Kuzey’in Adına İlham Olan Finlandiya Hikayesi

Berfu Yenenler’den Oğlu Kuzey’in Adına İlham Olan Finlandiya Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.01.2026 - 14:08

Berfu Yenenler, oğlu Kuzey’in isminin hikayesini anlattı. Eser Yenenler’in evlilik teklifi için gittikleri Finlandiya’da kuzey ışıklarını göremeden döndüklerini söyleyen Yenenler, bu anının oğullarının ismine ilham olduğunu açıkladı. “Biz kendi kuzey ışığımızı başka şekilde bulduk” dedi.

İşte detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miss Turkey 2015’te dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti.

Miss Turkey 2015’te dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti.

Çift, evlendikleri yıl ilk çocukları Kuzey’i kucaklarına alırken, 2021 yılında ise ikinci oğulları Mete aileye katılmıştı. O günden bu yana Yenenler ailesi, hem aile hayatları hem de sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ayrı ayrı başarılı kariyerlere sahip olan Berfu ve Eser Yenenler, bugün magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş durumda. Özellikle Berfu Yenenler, YouTube’daki “Talk Show Perileri” programıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü isimleri ağırladığı program, hem eğlenceli anlara hem de zaman zaman olay yaratan açıklamalara sahne oluyor.

Hatırlarsanız Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic’in programına konuk olduğunda, kendi programında bir ünlüyle ciddi bir tartışma yaşadığını ve bu yüzden o bölümü yayınlamadığını anlatmıştı.

Hatırlarsanız Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic’in programına konuk olduğunda, kendi programında bir ünlüyle ciddi bir tartışma yaşadığını ve bu yüzden o bölümü yayınlamadığını anlatmıştı.

O ismin kim olduğu merak konusu olmuştu. Daha sonra Çakal’ın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla, o ismin kendisi olduğu ortaya çıkmış ve Çakal, yaşadığı deneyimi “Hayatımın en kötü çekimlerinden biriydi” sözleriyle anlatmıştı.

Tüm bu polemiklerin ardından Berfu Yenenler bu kez çok daha tatlı bir konuyla gündeme geldi.

Kaçıranlar için:

Ünlü isim, oğlu Kuzey’in isminin hikayesini anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın