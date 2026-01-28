Berfu Yenenler’den Oğlu Kuzey’in Adına İlham Olan Finlandiya Hikayesi

Çift, evlendikleri yıl ilk çocukları Kuzey’i kucaklarına alırken, 2021 yılında ise ikinci oğulları Mete aileye katılmıştı. O günden bu yana Yenenler ailesi, hem aile hayatları hem de sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ayrı ayrı başarılı kariyerlere sahip olan Berfu ve Eser Yenenler, bugün magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş durumda. Özellikle Berfu Yenenler, YouTube’daki “Talk Show Perileri” programıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü isimleri ağırladığı program, hem eğlenceli anlara hem de zaman zaman olay yaratan açıklamalara sahne oluyor.